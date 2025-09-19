Никола Цолов: Айртон Сена ми е идол и би било привилегия, да имам неговите качества

Никола Цолов иска да прилича на идола си Айртон Сена, но не и да го копира. Българинът, който от следващата година ще кара във Формула 2, говори пред БНТ за развитието и намеренията си.

Скокът в кариерата и преминаването във Формула 2 не идва прекалено бързо, смята Цолов.

"Нямаше избързани решения. Три години във Формула 3 не са малко. Все пак още съм млад и съм един от най-младите на грида. Тази година решението за Формула 2 беше рано, заради което успях да се отпусна във втората част на сезона ", сподели той.

Пилотът е амбициран да остави собствена следа след себе си, макар да признава, че се възхищава на покойния Айртон Сена.

"Искам да приличам на себе си и да напиша моята история, но със сигурност ще искам някои неща да се доближават до него. Дай Боже, в най-добрия вариант, по-добре от него. Той ми е идол и да имам неговите качества, би било привилегия", допълни състезателят.

Гледайте цялото интервю с Никола Цолов в неделя, 21 септември, от 12:30 часа пряко по БНТ 1 и на нашия сайт.

Вижте целия обект във видеото.