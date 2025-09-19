БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Омбудманът сезира Комисията по енергетика за спирането на топлата вода в „Дружба“ 2

от БНТ
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Омбудманът Велислава Делчева настоява и за по-кратки срокове на ремонта

Омбудманът Велислава Делчева вече е сезирала Комисията по енергетика в НС, след като само за ден са постъпили над 200 жалби, свързани с предстоящото спиране на топлата вода и парното в столичния квартал "Дружба" 2.

Общественият защитник настоява ресорната комисия в парламента да изслуша по темата изпълнителния директор на "Топлофикация", шефът на КЕВР и министърът на енергетиката. Делчева настоява и за по-кратки срокове на ремонта.

По-рано днес, на изнесена приемна в Дупница, омбудсманът даде начало на съвместна кампания с НОИ под мотото "Пенсиите в евро". Заедно с управителя на осигурителния институт успокоиха хората, че няма да има злоупотреби с размера на пенсиите, и дадоха съвети как хората да избягват измами след приемането на еврото.

Велислава Делчева, омбудсман на Република България: "Да плащат с карти, защото ще избегнат да плащат евро и да им се връщат левове. Нека да не бързат да обменят левовете в евро, банките взимат такса нека изчакат 1 януари.

Весела Караиванова, управител на Националния осигурителен институт: "От 1 януари няма да има лице с намалена, променена или спряна пенсия, майчинство, помощи за отглеждане на дете, инвалидни надбавки, всичко ще се превалутира в полза на гражданите".

