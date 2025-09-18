Гледайте Георги Дерменджиев, Владимир Николов и Никола Цолов в "Арена спорт"

Тази неделя, 21 септември, в "Арена спорт" очаквайте:

Специален гост - бившият треньор на Левски и Лудогорец Георги Дерменджиев с коментар след дербито между двата отбора.

В студиото ще влезе и президента на волейболния Левски Владимир Николов с анализ за представянето на националния тим на България на световното първенство във Филипините.

Ексклузивно интервю със състезателя във Формула 2 Никола Цолов.

Всичко най-интересно от световното първенство по борба в Загреб с акцент на българското участие.

Гледайте "Арена спорт" тази неделя, 21 септември, от 12:30 ч. по БНТ 1.