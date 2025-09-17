БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
За 90 дни: Части от столичния кв. "Дружба" 2...
Чете се за: 01:47 мин.
Пускат 24-часова винетка
Чете се за: 03:05 мин.
Алексей Навални е бил отровен, съобщи вдовицата му Юлия
Чете се за: 04:27 мин.
Патриархът: Вярата, надеждата и любовта - няма нещо...
Чете се за: 01:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Поредица от над 100 земетресения разтревожи жители и туристи на гръцкия остров Кефалония

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БНР
A+ A-
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Запази

В същото време голям пожар гори на острова, евакуираха жители и туристи от три села

земетресението турция усетено почти цялата страна каза директорът геофичния институт
Снимка: илюстративна
Слушай новината

Голямо напрежение има сред жители и туристи на гръцкия остров Кефалония в Йонийско море, след като рамките на 48 часа станаха над 100 земетресения - вторични трусове, които засега са с магнитуд до 3,9 по скалата на Рихтер. Няма информация за пострадали, но хората втора нощ остават навън в паркове и леките си автомобили.

Сеизмолозите апелират за изключително внимание, защото не са убедени, че най-силното земетресение е основния трус. Хотелиерите съобщават, че много от туристите напускат, защото се страхуват от земетресението.

В същото време голям пожар гори на острова. Пожарът е обхванал аграрен район. Евакуираха жители и туристи от три села.

Предупреждават по мобилните телефони да са в готовност още няколко района. По въздух гасят два самолета и два хеликоптера. В района на пожара духа силен вятър.

Огнеборците съобщават, че въпреки усилията не са овладели частично огъня, който променя посоката си заради вятъра.

#остров Кафалония #земетресение в Гърция #земетресения

Последвайте ни

ТОП 24

Кметът на Огняново е нападнат от собственик на хотелски комплекс заради незаконни сондажи на минерална вода
1
Кметът на Огняново е нападнат от собственик на хотелски комплекс...
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
2
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Връхлитат ни студ и силен вятър
3
Връхлитат ни студ и силен вятър
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
4
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
Алексей Навални е бил отровен, съобщи вдовицата му Юлия
5
Алексей Навални е бил отровен, съобщи вдовицата му Юлия
"Зависими", "бухалки" и "некомпетентни": Съдът си направи отвод от мярката на варненския кмет
6
"Зависими", "бухалки" и...

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
2
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
3
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Почина отец Иван от Нови хан
4
Почина отец Иван от Нови хан
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
5
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
6
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана

Още от: Балкани

Българската "Валкюра" омагьоса сцената на Националния театър на Хърватия
Българската "Валкюра" омагьоса сцената на Националния театър на Хърватия
Турски съд отложи делото, от което зависи отстраняванете от длъжност на лидера на опозицията Турски съд отложи делото, от което зависи отстраняванете от длъжност на лидера на опозицията
Чете се за: 01:10 мин.
Турски съд решава дали да отстрани от длъжност лидера на опозицията Турски съд решава дали да отстрани от длъжност лидера на опозицията
Чете се за: 01:02 мин.
След израелската атака в Катар: Доха е домакин на арабско-ислямска среща на върха След израелската атака в Катар: Доха е домакин на арабско-ислямска среща на върха
Чете се за: 00:50 мин.
Румъния вдигна два изтребителя F-16 заради дрон, навлязъл във въздушното ѝ пространство Румъния вдигна два изтребителя F-16 заради дрон, навлязъл във въздушното ѝ пространство
Чете се за: 01:05 мин.
Възможно е през 2026 г. да има предсрочни избори в Сърбия, заяви Вучич Възможно е през 2026 г. да има предсрочни избори в Сърбия, заяви Вучич
Чете се за: 02:20 мин.

Водещи новини

За 90 дни: Части от столичния кв. "Дружба" 2 остават без топла вода и парно от октомври до Нова година
За 90 дни: Части от столичния кв. "Дружба" 2 остават без...
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Поредица от над 100 земетресения разтревожи жители и туристи на гръцкия остров Кефалония Поредица от над 100 земетресения разтревожи жители и туристи на гръцкия остров Кефалония
Чете се за: 01:15 мин.
По света
(Не)доверие и власт: Бурни дебати по петия вот срещу кабинета "Желязков" в Народното събрание (Не)доверие и власт: Бурни дебати по петия вот срещу кабинета "Желязков" в Народното събрание
Чете се за: 08:30 мин.
У нас
ВМЗ-Сопот и постът шеф на ДАНС на фокус в кулоарите ВМЗ-Сопот и постът шеф на ДАНС на фокус в кулоарите
Чете се за: 05:45 мин.
У нас
Президентът Румен Радев отказа да назначи Деньо Денев за шеф на ДАНС
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Нелегално: Онлайн аптека продава медикаменти за отслабване, които...
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Тръмп във Великобритания: Майстор с черен колан или най-опасният...
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Бдение в памет на 8-годишния Иван, който загина след падане от...
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ