Акция на ГДБОП в Плевен: Иззети са злато, дрога и боеприпаси, задържани са петима

Петима души са арестувани за 24 часа при специализирана полицейска операция на ГДБОП срещу наркоразпространението в град Плевен.

Акцията е реализирана вчера по разследване на дейността на организирана престъпната група, занимаваща се с разпространение на синтетични наркотици и марихуана. Претърсени са 8 помещения и 5 превозни средства.

Иззети са метамфетамин и марихуана, парична сума в различна валута, възлизаща на над 70000 лева, както и злато, боеприпаси, електронни устройства и документи.

Образувано е досъдебно производство под надзора на Окръжна прокуратура – Плевен.

Задържането на петимата е удължено на 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Повдигнати са им обвинения. Разпитани са свидетели.



