Проф. Ива Христова: Ваксината срещу варицела ще намали...
Чете се за: 03:37 мин.
Без вода в 7 квартала на София
Чете се за: 00:32 мин.

Акция на ГДБОП в Плевен: Иззети са злато, дрога и боеприпаси, задържани са петима

У нас
Акция на ГДБОП в Плевен: Иззети са злато, дрога и боеприпаси, задържани са петима
Петима души са арестувани за 24 часа при специализирана полицейска операция на ГДБОП срещу наркоразпространението в град Плевен.

Акцията е реализирана вчера по разследване на дейността на организирана престъпната група, занимаваща се с разпространение на синтетични наркотици и марихуана. Претърсени са 8 помещения и 5 превозни средства.

Иззети са метамфетамин и марихуана, парична сума в различна валута, възлизаща на над 70000 лева, както и злато, боеприпаси, електронни устройства и документи.
Образувано е досъдебно производство под надзора на Окръжна прокуратура – Плевен.

Задържането на петимата е удължено на 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Повдигнати са им обвинения. Разпитани са свидетели.

