БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Пребитият шеф на полицията в Русе остава в болница, ще...
Чете се за: 02:20 мин.
След побоя: Какво е състоянието на директора на полицията...
Чете се за: 01:02 мин.
Второто плащане по ПВУ се очаква най-късно до средата на...
Чете се за: 01:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Димитър Димитров, Любомир Ганев и Георги Младенов в "Арена спорт"

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:45 мин.
Видео
Запази

Гледайте "Арена спорт" в неделя, 7 септември, от 12:30 часа.

Арена спорт промо
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Тази неделя, 7 септември, в предаването "Арена спорт" очаквайте:

След 0:3 от Испания и часове преди квалификацията с Грузия - къде е България на футболната карта? Разговор с бившия селекционер на националния отбор Димитър Димитров.

Дни преди началото на световното първенство по волейбол за мъже - в студиото гостува президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев.

За родовата памет и мечтите, които нямат граници - Георги Младенов, вече бащата на Борислав Младенов.

Гледайте "Арена спорт" в неделя, 7 септември, от 12:30 часа пряко по БНТ 1 и на нашия сайт.

#Георги Младенов #Любомир Ганев #Арена спорт #Димитър Димитров

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
2
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
3
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
Четирима са задържани за побоя над директора на полицията в Русе
4
Четирима са задържани за побоя над директора на полицията в Русе
Васил Терзиев: Мястото на Националния стадион не е в центъра на София
5
Васил Терзиев: Мястото на Националния стадион не е в центъра на София
След побоя: Какво е състоянието на директора на полицията в Русе
6
След побоя: Какво е състоянието на директора на полицията в Русе

Най-четени

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
2
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
3
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
4
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
5
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
Учебният ден да започва по-късно, предлагат от Просветното министерство
6
Учебният ден да започва по-късно, предлагат от Просветното...

Още от: Баскетбол

Георги Боянов подсили селекцията на Черно море
Георги Боянов подсили селекцията на Черно море
Баскетболните национали в първа урна за жребия на предварителните европейски квалификации Баскетболните национали в първа урна за жребия на предварителните европейски квалификации
Чете се за: 01:32 мин.
Гърция стегна багажа на европейския шампион (ВИДЕО) Гърция стегна багажа на европейския шампион (ВИДЕО)
Чете се за: 05:22 мин.
Босна прекъсна дълга суша за осминафинал на Евробаскет 2025 (ВИДЕО) Босна прекъсна дълга суша за осминафинал на Евробаскет 2025 (ВИДЕО)
Чете се за: 04:45 мин.
Баскетболният Черно море остави Цветомир Чернокожев в редиците си Баскетболният Черно море остави Цветомир Чернокожев в редиците си
Чете се за: 02:15 мин.
Още един американец ще играе за Черно море Тича Още един американец ще играе за Черно море Тича
Чете се за: 01:30 мин.

Водещи новини

Пребитият шеф на полицията в Русе остава в болница, ще променят обвинението за нападението
Пребитият шеф на полицията в Русе остава в болница, ще променят...
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Нападнаха с брадви инспектори по труда при проверка на заведение в Димитровград Нападнаха с брадви инспектори по труда при проверка на заведение в Димитровград
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Водата в Плевен е годна за пиене, съобщи директорът на здравната инспекция Водата в Плевен е годна за пиене, съобщи директорът на здравната инспекция
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Бебе алпака се роди в бургаския зоопарк Бебе алпака се роди в бургаския зоопарк
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
11 от жертвите в Лисабон са чужденци
Чете се за: 01:55 мин.
По света
80-годишен шофьор уби възрастна жена на пешеходна пътека в Габрово
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Пожарът в Национален парк "Рила" е обхванал над 500...
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
(Не)възможен ли е диалогът за бъдещето на Украйна?
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ