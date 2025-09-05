Димитър Димитров, Любомир Ганев и Георги Младенов в "Арена спорт"

Тази неделя, 7 септември, в предаването "Арена спорт" очаквайте:

След 0:3 от Испания и часове преди квалификацията с Грузия - къде е България на футболната карта? Разговор с бившия селекционер на националния отбор Димитър Димитров.

Дни преди началото на световното първенство по волейбол за мъже - в студиото гостува президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев.

За родовата памет и мечтите, които нямат граници - Георги Младенов, вече бащата на Борислав Младенов.

