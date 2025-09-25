БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Инцидент с пътник спря електрозахранването на...
Чете се за: 00:40 мин.
Бившият френски президент Никола Саркози беше осъден на 5...
Чете се за: 03:47 мин.
Пенсионерите ще могат да вземат пенсията си от всяка...
Чете се за: 02:45 мин.
ЕК откри две нови наказателни процедури срещу България
Чете се за: 02:25 мин.
Президентът Радев: Да изградим стена срещу покварата във...
Чете се за: 02:10 мин.
Признаха Саркози за виновен в престъпен заговор с Кадафи
Чете се за: 00:35 мин.
"Тренд": При избори днес - ГЕРБ начело,...
Чете се за: 01:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Инцидент с пътник спря електрозахранването на метростанция "Сердика 2"

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Запази
инцидент пътник спря електрозахранването метростанция сердика
Снимка: БТА/Архив
Слушай новината

Днес, 25 септември, в 15:47 ч. беше прекъснато електрозахранването на метростанция "Сердика 2" поради инцидент с пътник. На място незабавно пристигнаха екипи на Спешна помощ, пожарната и служители на "Метрополитен", съобщиха от Столичната община.

В момента следствените органи извършват оглед и действия по установяване на обстоятелствата около инцидента. Към момента движението на влаковете се осъществява в следните участъци:

  • линия 1: "Обеля" – "Централна гара";
  • линия 2: "НДК" – "Витоша"

При първа възможност движението по цялата линия ще бъде възстановено, допълват от общината.

#Столична община #метростанция "Сердика" #инцидент в метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Лудогорец стартира основната фаза на Лига Европа с успех над Малмьо
1
Лудогорец стартира основната фаза на Лига Европа с успех над Малмьо
3-годишно дете избяга от детска градина в София
2
3-годишно дете избяга от детска градина в София
Без телефони в клас: Какъв ще е редът в училищата след промените в закона?
3
Без телефони в клас: Какъв ще е редът в училищата след промените в...
Дронове над Дания: Затворено е летище в Олборг
4
Дронове над Дания: Затворено е летище в Олборг
Психиатри за случая в Бухово: Всички институции са абдикирали
5
Психиатри за случая в Бухово: Всички институции са абдикирали
Рубио призова Лавров за спиране на убийствата в Украйна
6
Рубио призова Лавров за спиране на убийствата в Украйна

Най-четени

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
Откриха втори спътник на Земята
2
Откриха втори спътник на Земята
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
3
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
4
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са предсмъртно писмо
5
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са...
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
6
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна

Още от: Регионални

И те закриват сезона: Семейство диви прасета отиде на плаж във Варна (ВИДЕО)
И те закриват сезона: Семейство диви прасета отиде на плаж във Варна (ВИДЕО)
Мечка е забелязана в землището на град Левски Мечка е забелязана в землището на град Левски
Чете се за: 00:55 мин.
"София не може да бъде превърната в платен паркинг": В СОС спорят да има или не реформа за паркирането "София не може да бъде превърната в платен паркинг": В СОС спорят да има или не реформа за паркирането
Чете се за: 02:55 мин.
Кола се заби в тролей в Русе - обърна се по таван (СНИМКИ) Кола се заби в тролей в Русе - обърна се по таван (СНИМКИ)
Чете се за: 00:45 мин.
След случаите на шарка по овцете – ще започне ли задължителна ваксинация на животните След случаите на шарка по овцете – ще започне ли задължителна ваксинация на животните
Чете се за: 01:45 мин.
Синята и зелената зона стават двойни? Синята и зелената зона стават двойни?
Чете се за: 01:27 мин.

Водещи новини

Инцидент с пътник спря електрозахранването на метростанция "Сердика 2"
Инцидент с пътник спря електрозахранването на метростанция...
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
След гонка с мощни коли: Фолкпевецът Емрах Стораро беше привикан в СДВР заради клип (ВИДЕО) След гонка с мощни коли: Фолкпевецът Емрах Стораро беше привикан в СДВР заради клип (ВИДЕО)
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Скандален клип с насилие над момиче: Държавната агенция за закрила на детето се самосезира Скандален клип с насилие над момиче: Държавната агенция за закрила на детето се самосезира
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Парите по ПВУ няма да бъдат спрени, увери Томислав Дончев Парите по ПВУ няма да бъдат спрени, увери Томислав Дончев
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Бившият френски президент Никола Саркози беше осъден на 5 години...
Чете се за: 03:47 мин.
По света
Пенсионерите ще могат да вземат пенсията си от всяка пощенска...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Президентът Радев: Да изградим стена срещу покварата във властта,...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
И те закриват сезона: Семейство диви прасета отиде на плаж във...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ