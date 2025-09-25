Инцидент с пътник спря електрозахранването на метростанция "Сердика 2"

Днес, 25 септември, в 15:47 ч. беше прекъснато електрозахранването на метростанция "Сердика 2" поради инцидент с пътник. На място незабавно пристигнаха екипи на Спешна помощ, пожарната и служители на "Метрополитен", съобщиха от Столичната община.

В момента следствените органи извършват оглед и действия по установяване на обстоятелствата около инцидента. Към момента движението на влаковете се осъществява в следните участъци:

линия 1: "Обеля" – "Централна гара";

линия 2: "НДК" – "Витоша"

При първа възможност движението по цялата линия ще бъде възстановено, допълват от общината.