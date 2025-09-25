УЕФА готви отстраняване на израелските отбори от своите турнири

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Спорт
Ходът идва две седмици преди мъжкият тим на Израел да възобнови квалификационната си кампания за световното първенство през 2026 г.

Национален отбор на Израел по футбол
Снимка: БТА
Слушай новината

Европейската футболна асоциация (УЕФА) се насочва към гласуване за отстраняване на членуващата федерация на Израел заради войната в Ивицата Газа, съобщиха запознати с предложението пред Асошиейтед прес в четвъртък.

Очаква се мнозинството от 20-членния изпълнителен комитет на УЕФА да подкрепи всяко гласуване в полза на отстраняването на израелски отбори от международните мачове, съобщиха два източника пред AP, пожелали анонимност поради чувствителността на темата.

Ходът идва две седмици преди мъжкият отбор на Израел да възобнови квалификационната си кампания за световното първенство през 2026 г. с гостувания срещу Норвегия и Италия.

Не е ясно дали световната футболна организация ФИФА ще подкрепи изключването на Израел, предвид близките отношения между лидера на ФИФА Джани Инфантино и президента Доналд Тръмп. Подкрепата на неговата администрация за осигуряване на домакинството на световното първенство се разглежда като ключова за успешното провеждане на турнира от ФИФА в САЩ, Канада и Мексико.

Управителният съвет на ФИФА е насрочен за среща в Цюрих следващата седмица.

Новината за почти сигурното отстраняване на израелските отбори беше потвърдена и от вестник "Таймс", а също така и от портала Israel Hayom. Според "Таймс", някои от европейските водещи клубове са се свързали с УЕФА с намерение сами да си решат проблема и са поискали да бъдат избягвани техни мачове с израелски отбори. От УЕФА обаче заявиха, че писма с такива желания не са получавани.

#Национален отбор на Израел по футбол #Европейска футболна централа (УЕФА)

