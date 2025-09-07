Николай Върбицалиев: Всичко се нареди по най-добрия начин за Никола Цолов

Менторът на Никола Цолов - Николай Върбицалиев, даде специално интервю за предаването на БНТ "Арена спорт", часове, след като Българския лъв завърши на второ място в крайното класиране на Формула 3.

18-годишният Цолов сложи край на най-добрия си сезон в надпреварата с второ място на легендарната писта "Монца", което помогна и за победата на неговия Кампос Рейсинг в генералното класиране при конструкторите.

"Всички са изключително доволни от днешния ден. Никола има голяма заслуга за победата на Кампос в класирането, което те заслужават. Кампос изключително много подкрепя Никола в неговият път към Формула 1", заяви Върбицалиев.

"Основната разлика в този сезон на Никола във Формула 3 беше по-добрата подготовка за сезона преди него. Тя липсваше в предходните години. Както знаете, Никола беше в друг отбор от миналите два сезона, където и самата атмосфера не беше най-добра към него, така че Никола се върна в отбора, в който спечели безапелационно титлата във Формула 4 преди три сезона. Така че понякога хората, които са в отбора, имат изключително голямо значение. Той беше с инженера, с когото караше в 2022 във Формула 4, така че просто всичко се нареди", посочи той.

Менторът на Българския лъв внесе яснота и около появата на Българския лъв на сайта на по-горната дивизия - Формула 2.

"Неговото име в официалния сайт на Формула 2 беше една техническа грешка, която се случва няколко пъти преди това и с други формати", разясни бившият пилот.

"Все пак шансът на Никола да кара във Формула 2 не е малък, но абсолютно нищо не е подтвърдено до момента, така че няма смисъл да се спекулира, докато нещата не са изчистени. Надяваме се в най-скоро време Никола да подтвърди новината в официалните си канали", добави Николай Върбицалиев.

Вижте цялото интервю във видеото!