Никола Цолов заключи второто място в класирането на Формула 3

от Константин Джаркин

Чете се за: 03:45 мин.
Спорт
Българския лъв сложи край на сезона с второ място на "Монца", а неговият отбор Кампос Рейсинг триумфира при конструкторите.

никола цолов спечели квалификацията гран великобритания формула

Никола Цолов стана вицешампион в третия си сезон във Формула 3. Българския лъв си върна втората позиция в генералното класиране, след като завърши втори в основното състезание за Голямата награда на Италия. Победител е неговият съотборник в Кампос Рейсинг Тасанапол Интрапувашак (Тайланд).

18-годишният българин събра 124 точки, с 8 повече от другия си съотборник Мари Боя (Испания), който завърши девети на пистата "Монца". Шампион е Рафаел Камара (Бразилия, Трайдент) със 166 пункта.

Силното представяне на Кампос, чийто пилоти завършиха съответно първи, втори и девети, пък осигури на тима първа шампионска титла при конструкторите. Отборът изпревари Трайдент в последния старт със своите 314 точки, срещу 303-те на съперника.

Българския лъв успя да се опази от инциденти и да запази петата си позиция след старта, преди Колата за сигурност да се появи за първи път за една обиколка.

След рестарта Цолов се изкачи до четвъртата позиция, след като съумя да изпревари Ноел Леон.

Пред българина вече беше неговия съотборник в Кампос Интрапувашак. Цолов го атакува в четвъртия тур, но тогава Сейфти кара се появи отново.

След второто подновяване на състезанието Българския лъв се справи набързо и с тайландеца.

Колата за сигурност обаче се появи само обиколка по-късно, заради инцидент с Уго Угочукву на "Аскари". Американецът се движеше втори, което нареди Цолов плътно зад лидера Брад Бенавидес.

След подновяването в 11-ия тур първите четирима се откъснаха от колоната, като 18-годишният българин се впусна в битката с Бенавидес, но трябваше да поддържа едно око и зад себе си за застигащия го Леон. Цолов изпревари за кратко американеца, но пилотът на АИКС Рейсинг си върна лидерството.

В 15-ата обиколка българинът за момент изгуби втората позиция от Интрапувашак, но си я върна, а в 17-ата двамата пилоти на Кампос се справиха с Бенавидес, но тайландецът излезе първи, а българинът втори. Бенавидес пробва изключително амбициозна атака на лидерското място на старта на следващия тур, но не успя.

Интрапувашак и Цолов охладиха за кратко страстите в челото, като освен второто място в крайното класиране за Българския лъв, Кампос се бореше и за титлата при конструкторите. Никола Цолов все пак се опита да си върне лидерството, но в крайна сметка позициите се запазиха и Българския лъв завърши втори в крайното класиране, а Кампос триумфира при конструкторите за първи път в историята си.

