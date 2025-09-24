БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Алонсо: Ще оставя решението за оттегляне за следващата година

Двукратният световен шампион има договор за 2026 с отбора на Астън Мартин.

Фернандо Алонсо ще мисли през следващата година за евентуално оттегляне от Формула 1, съобщава агенция ДПА. Двукратният световен шампион има договор за 2026 с отбора на Астън Мартин и се надява с новите регулации британците да направят голям скок в развитието си.

"Мислил съм за оттегляне, но ще оставя решението за следващата година. Ще видим как ще се представя отбора тогава и с какво мога да им помогна", заяви 44-годишният испанец, който за последно бе шампион през 2006.

"Ако нещата вървят добре, тогава моментът ще бъде удобен да спра да карам. Опитвам от години да намеря конкурентен болид на лидерите и да се надпреварвам с тях. Ако имам това през следващата година, ще получа наистина добър шанс да напиша последната страница в кариерата ми. Ако това не се случи, ще бъде трудно да се предам, без да се опитам отново", каза още той, цитиран от ДПА.

