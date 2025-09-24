Алонсо: Ще оставя решението за оттегляне за следващата година

Фернандо Алонсо ще мисли през следващата година за евентуално оттегляне от Формула 1, съобщава агенция ДПА. Двукратният световен шампион има договор за 2026 с отбора на Астън Мартин и се надява с новите регулации британците да направят голям скок в развитието си.

"Мислил съм за оттегляне, но ще оставя решението за следващата година. Ще видим как ще се представя отбора тогава и с какво мога да им помогна", заяви 44-годишният испанец, който за последно бе шампион през 2006.