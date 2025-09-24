Желязков за руския газ: България ще се присъедини към решенията на ЕС

България ще се присъедини към решенията на ЕС да се прекратят договорите за ползване и транзит на руски природен газ, и по думите на премиера още следващата година договорите ще бъдат преустановени.

Министър-председателят Росен Желязков каза това в Ню Йорк след настояването на американския президент Доналд Тръмп за спиране на покупките на руски газ като санкция срещу Москва заради войната в Украйна.

Желязков коментира и друга важна от деня тема, тази с епицентър Брюксел. Днес от там напомниха на България, че създаването на независима антикорупционна комисия е условие за получаването на средствата от второто плащане по Плана за възстановяване и устойчивост. Коментарът на комисията дойде в отговор на писмо от лидера на групата „Обнови Европа“ в Европарламента Валери Айе, в което френската евродепутатка настоява ЕК да задържи плащанията по Плана за възстановяване на България заради ареста на кмета на Варна Благомир Коцев.

Енергийният министър Жечо Станков изрично подчерта, че Българската държава е взела ясна позиция по инициативата на комисаря Йоргенсен, а именно за разработване на регламент, който ясно да посочва, че през 2026 година краткосрочните договори за доставки на газ от Руската федерация ще бъдат прекратени, а дългосрочните – от 2028 година. Тема, повдигната вчера в речта на американския президент Тръмп при откриването на сесията на ООН.

Жечо Станков, министър на енергетиката: „Това дава изключителен потенциал на България да бъде ключов транзитор на природен газ от LNG-терминалите в Съединените щати“, коментира министърът на енергетиката Жечо Станков.

Вчера бяха договорени две доставки – за октомври и ноември, които ще бъдат предназначени за българските граждани и бизнеса и са именно с произход от LNG-терминалите в региона на САЩ.

След подписаното през изминалата седмица съвместно изявление с министъра на енергетиката на САЩ Крис Райт, свързано с тяхната подкрепа за разработването на площадки на българска територия за малки модулни реактори – нова, модерна и гъвкава технология, която привлича инвестиции в сектора на бази данни и центрове за изкуствен интелект – логичната следваща стъпка за България е стартирането на разговори с компании, които развиват именно такъв тип технологии.

Утре Станков заминава за Канада, където на площадка в Онтарио ще се срещне с министъра на енергетиката на провинцията и ще посети една от площадките, на която се изграждат първите четири малки модулни реактори.

Диверсификацията на източниците на електроенергия и природен газ бе акцент и в разговора на премиера Желязков с президента на Азербайджан.

„Обсъдихме конкретно доставките на зелена енергия от Каспийския регион – шест гигавата от Азербайджан, а заедно с други държави от Каспийския басейн като Казахстан и Туркменистан количеството може да достигне до десет гигавата. Затова изграждането на кабел под Черно море, както и кабели, които свързват Грузия и Армения през Турция – особено с оглед на постигнатия мир между Азербайджан и Армения – става все по-реалистично. Зелената енергия, генерирана в този район, ще бъде още един важен източник за Европа, включително за България“, заяви премиерът Росен Желязков.

В отговор на въпрос на БНТ премиерът коментира и внесеното искане от групата „Обнови Европа“ в Европарламента за замразяване на средствата по ПВУ за България заради ареста на Варненския кмет Благомир Коцев и действията на антикорупционната ни комисия.

„Като правителство подчертаваме, че никога не сме се намесвали в работата на независимия български съд. Винаги когато голяма политическа група от Европейския парламент отправя конкретни искания към Европейската комисия, е необходимо те да бъдат разгледани внимателно. Правителството ще прецени аргументите и ще извлече политическите изводи от твърденията, като реакцията ще бъде представена от вицепремиера Дончев още в рамките на днешния ден“, каза Желязков.

Външният министър Георг Георгиев обяви официално, че принудително задържаният и мобилизиран наш гражданин в Одеса вчера вече може да се прибере у нас.