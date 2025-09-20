БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Норис спечели последната свободна тренировка в Баку

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 00:55 мин.
Спорт
Квалификацията в Баку започва в 15:00 часа наше време.

Ландо Норис
Снимка: БГНЕС
Ландо Норис с Макларън даде най-добро време в последната свободна тренировка преди неделното Гран при на Азербайджан.

Той остави зад себе си четирикратния световен шампион Макс Верстапен с Ред Бул и съотборника си и лидер в генералното класиране Оскар Пиастри.

Най-бързият във втората тренировка Люис Хамилтън с Ферари се нареди четвърти, а десетката затвори съотборникът му Шарл Льоклер. В топ 10 влязоха още пилотите на Мерцедес Кими Антонели и Джордж Ръсел, Александър Албон (Уилямс), Оливър Беърман (Хаас) и Лиъм Лоусън (Рейсинг Булс).

Квалификацията в Баку започва в 15:00 часа наше време, а основното състезание е ден по-късно от 14.

#Формула 1 сезон 2025 #Гран При на Азербайджан #Ландо Норис #Макларън

