Норис спечели последната свободна тренировка в Баку

Ландо Норис с Макларън даде най-добро време в последната свободна тренировка преди неделното Гран при на Азербайджан.

Той остави зад себе си четирикратния световен шампион Макс Верстапен с Ред Бул и съотборника си и лидер в генералното класиране Оскар Пиастри.

Най-бързият във втората тренировка Люис Хамилтън с Ферари се нареди четвърти, а десетката затвори съотборникът му Шарл Льоклер. В топ 10 влязоха още пилотите на Мерцедес Кими Антонели и Джордж Ръсел, Александър Албон (Уилямс), Оливър Беърман (Хаас) и Лиъм Лоусън (Рейсинг Булс).

Квалификацията в Баку започва в 15:00 часа наше време, а основното състезание е ден по-късно от 14.