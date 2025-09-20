БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Тежък трафик затруднява изхода на София към АМ "Хемус" (СНИМКИ)

от БНТ , Източник: БГНЕС
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Движението от км 0 до 8 км на магистралата се осъществява двупосочно в платното в посока Варна поради ремонт

тежък трафик затруднява изхода софия хемус снимки
Снимка: БГНЕС
Тежък трафик почти е блокирал изхода на София по "Ботевградско шосе" преди включването към автомагистрала "Хемус". Движението в изпреварващата лява лента в посока Варна е ограничено.

За повишаване на безопасността на движение и облекчаване на интензивния трафик са обособени две ленти в посока Варна на АМ "Хемус" при изхода от София. В момента трафикът в отсечката от км 0 до 8 км на магистралата се осъществява двупосочно в платното в посока Варна поради ремонт на платното в посока София.

Едната лента е по трасето на магистралата, втората лента е през с. Долни Богров. За водачите преминаващи през с. Долни Богров при включване в магистралата е обособена лента, преминаваща през аварийната, като на мястото са поставени бализи - регулиращи и насочващи посоката на преминаване на трафика. При въведена временна организация за движение преминаването по аварийна лента е разрешено и не се налагат санкции.

От АПИ апелират водачите да спазват стриктно въведената организация за движение, да не предприемат рискови маневри и да не преминават между бализите, с цел по-ранно включване на магистралата, което води до затрудняване и забавяне на движението и е предпоставка за произшествия.

От 15 септември започна превантивен ремонт на 8,3 км от АМ "Хемус" в платното за София, в участъка от село Яна до входа на столицата. При изпълнението на строителните работи, трафикът ще преминава двупосочно в платното за Варна като ще има по една лента във всяка посока на движение. При интензивен трафик и по преценка на "Пътна полиция" е възможно да се ограничава преминаването на превозните средства над 12 тона в този участък от автомагистралата като те ще се пренасочват по алтернативен маршрут по път I-1 Яна - Горни Богров - Долни Богров - София.

Отсечката е в лошо състояние и през пролетта и лятото на трасето бяха извършвани геодезически заснемания, необходими за изработването на технологичния проект за ремонт. Той предвижда цялостна подмяна на настилката и полагане на геомрежа за подсилването ѝ, ще се подобри и отводняването. След ремонта отсечката ще е с нови ограничителни системи, маркировка и знаци.

снимки: БГНЕС

Предвиденият срок за завършване на ремонта в платното за София е 31 октомври. Строително-монтажните дейности ще се извършват по договора за поддържане на АМ "Хемус" от дружеството "Автомагистрали" ЕАД.

#"Ботевградско шосе" # АМ "Хемус" #натоварен трафик #пътни ремонти

