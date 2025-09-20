БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Октоберфест 2025 започна в Мюнхен (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 01:02 мин.
Европа
Очаква се фестивалът да привлече 6 милиона посетители

октоберфест 2025 започна мюнхен
Снимка: БТА
Октоберфест в южния германски град Мюнхен започна днес, като милиони хора се очаква да посетят световноизвестния бирен фестивал, съобщи ДПА.

Точно в 12:00 часа на обяд, местно време, кметът на баварската столица Дитер Райтер откри 190-ото издание на най-големия по рода си фестивал в света на поляната Терезиенвизе.

В продължение на 16 дни до 5 октомври участниците може да се включат в празненствата в прочутите бирени шатри, да се качат на виенско колело и да се обличат в традиционни носии.

Събитието може да привлече до 6 милиона посетители, като през 2023 г. рекордните 7 милиона души се включиха в празненствата.

Първият уикенд на Октоберфест 2025 се очаква да се проведе при идеални метеорологични условия, като днес се прогнозират температури до 30 градуса.

снимки: БТА

#"Октоберфест" #бирен фест #октоберфест #бира #Мюнхен

