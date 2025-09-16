БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е...
Чете се за: 00:45 мин.
Деветокласник стреля с газов пистолет в училище в Хасково
Чете се за: 01:45 мин.
Актьорът Робърт Редфорд почина на 89-годишна възраст
Чете се за: 00:52 мин.
Задържаха издирван от Интерпол с червена бюлетина на...
Чете се за: 01:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Никола Цолов: Щастлив съм, че толкова рано успяхме да осъществим тази стъпка

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 06:20 мин.
Автомобилизъм
Запази

Най-успешният български автомобилен състезател разкри детайли за промоцията във втория по сила шампионат на специална пресконференция в София.

Никола Цолов
Снимка: БТА
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Най-успешният български автомобилен състезател Никола Цолов е напълно готов за новата стъпка в кариерата му във Формула 2 и мисли, че я прави в правилния момент. Той даде пресконференция в София днес, като половин час преди началото неговият отбор Кампос Рейсинг обяви, че първенецът от Формула 4 и вицешампион от Формула 3 ще направи скока към втория по сила шампионат.

"Това беше процес, който започна от Барселона, горе-долу. Беше края на май или юни. Чувството беше невероятно, тъй като успях да се отпусна една идея повече. Напрежението да се справям добре, за да спечеля тази позиция във Формула 2, беше доста високо. В момента, в който получих новините, успях да се отпусна и това беше добре за мен във втората половина от сезона", заяви Цолов по време на пресконференция в галерия Good Point.

"През следващия уикенд ще бъда в Азербайджан, за да мога да науча възможно най-много и да се подготвя за 2026. В края на годината ще има официални тестове за Формула 2 в Абу Даби. Най-вероятно ще присъствам на тях. Нямам търпение, понеже още не съм карал колата. Това си говорех преди малко със семейството ми, че за първи път съм обявен, преди да съм карал. Щастлив съм, че толкова рано успяхме да осъществим това, което предстои догодина", продължи Българския лъв.

"Зад това се крие труд, упоритост и отдаденост. Не само от мен, а от всички хора около мен - семейство, приятели, екип. През този сезон имаше много високи и много ниски моменти, което бе трудно да се преживее. Това само ни правеше по-силни, а това се виждаше в резултатите. Готов съм за тази стъпка и мисля, че я правя в правилния момент", каза още той.

Цолов кара от 2023 във Формула 3, след като по-рано спечели титлата във Формула 4 Испания. Българинът обаче направи голяма промяна в края на 2024 със завръщането си в Кампос Рейсинг, с който успя да спечели в Монако и спринта в Бахрейн, да заслужи 124 точки и да стане вицешампион. Според него обаче не това е впечатлило най-много Ред Бул, а скоростта и работната му етика.

"Не може да се гледа само представянето, понеже има много фактори зад него. В началото на сезона нямаше много страхотни моменти като резултат. За Ред Бул беше по-важно как се справях с някои трудности и комуникацията с тях, с отбора. Скоростта за тях е най-важна и това е най-доброто ми качество. Винаги са били впечатлени. Моята цел бе да се усъвършенствам като пилот, за да мога да им помогна в развитието на новата кола, която използвахме от предсезонните тестове. Успехът ни в това се дължи на всички нас като отбор", добави българският състезател.

Разликите между Формула 2 и Формула 3 са много повече от техническите параметри на болида. Състезанията са много повече, тъй като до момента Цолов караше в избрани кръгове покрай Формула 1, а сега вече ще има нови състезания. Някои от тях са на нови за българина писти, най-вече разположени извън континентална Европа.

"Реално погледнато всички писти, на които не съм карал във Формула 3, са много интересни - Джеда, Азербайджан, Катар, Абу Даби. Това са сложни писти, а повечето от тях са улични. Догодина има и нова писта за всички в Мадрид, пак улична, а аз като цяло се справям добре на тях до момента. Надявам се това да бъде плюс за мен", каза той.

"Още не е потвърдено кой ще ми бъде съотборник. Мисля, че няма да отнеме много време. Единствено мога да кажа, че не е нито един от съотборниците ми от Формула 3. Ако се представя много добре през следващата година, която е най-важната в кариерата ми, ще имам добър шанс да реализирам мечтата ми за Формула 1. Догодина добавят още един отбор и това за мен е супер, тъй като има двама повече пилоти. Те ще бъдат 22-ма. Отварят се повече пътища за млади пилоти, а и виждаме, че някои са в края на кариерите си. Това са добри новини за мен", продължи 18-годишният пилот.

"За мен е важно да се усъвършенствам във всички среди. Имам скорост, пазя гумите добре за момента. Трябва да се развивам в техническата част, защото във Формула 2 има много повече неща, които могат да се променят по колата. Комуникацията с рейс инженера е много важна, защото е нужна правилната настройка на колата. Трябва да работя върху това и да прогресирам през сезона. Това е важното за мен", завърши Никола Цолов.

Вижте материала във видеото!

Свързани статии:

Мечтата е факт! Никола Цолов ще кара във Формула 2
Мечтата е факт! Никола Цолов ще кара във Формула 2
Българският пилот ще продължи да се състезава за Кампос Рейсинг.
Чете се за: 02:10 мин.
#Формула 2 #Никола Цолов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

От догодина и шести реактор на АЕЦ "Козлодуй" ще работи с американско гориво
1
От догодина и шести реактор на АЕЦ "Козлодуй" ще работи с...
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
2
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Предстои осезаемо захлаждане - кога започват валежите?
3
Предстои осезаемо захлаждане - кога започват валежите?
Специално: Лицето на войната в град Черкаси в Украйна
4
Специално: Лицето на войната в град Черкаси в Украйна
Цветлин Йовчев: България също може да стане обект на провокация от страна на Русия - засега сме лесна мишена
5
Цветлин Йовчев: България също може да стане обект на провокация от...
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
6
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
2
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
3
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
4
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
Почина отец Иван от Нови хан
5
Почина отец Иван от Нови хан
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
6
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус

Още от: Други спортове

Габриела Петрова: Допуснах новобрански грешки
Габриела Петрова: Допуснах новобрански грешки
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3 Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
7575
Чете се за: 05:37 мин.
Красимир Инински: Смисълът е в това да надграждаме Красимир Инински: Смисълът е в това да надграждаме
Чете се за: 00:52 мин.
Спортни новини 16.09.2025 г., 12:25 ч. Спортни новини 16.09.2025 г., 12:25 ч.
Спортни новини 16.09.2025 г., 06:30 ч. Спортни новини 16.09.2025 г., 06:30 ч.
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3 Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
Чете се за: 03:07 мин.

Водещи новини

Деветокласник стреля с газов пистолет в училище в Хасково
Деветокласник стреля с газов пистолет в училище в Хасково
Чете се за: 01:45 мин.
Общество
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от реанимация 4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от реанимация
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Актьорът Робърт Редфорд почина на 89-годишна възраст Актьорът Робърт Редфорд почина на 89-годишна възраст
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Обиколка с карета, банкет и сделки за милиарди: Лондон ще се опита да очарова Тръмп с кралски блясък Обиколка с карета, банкет и сделки за милиарди: Лондон ще се опита да очарова Тръмп с кралски блясък
Чете се за: 04:47 мин.
По света
Мерки срещу безводието: Какъв план начерта Националният борд по...
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Задържаният на столичното летище мъж бил издирван от ливанските...
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Панагюрското златно съкровище се завърна у дома (СНИМКИ)
Чете се за: 00:30 мин.
Галерия
Сметната палата дава болница "Лозенец" на прокурор
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ