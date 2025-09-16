Никола Цолов: Щастлив съм, че толкова рано успяхме да осъществим тази стъпка

Най-успешният български автомобилен състезател Никола Цолов е напълно готов за новата стъпка в кариерата му във Формула 2 и мисли, че я прави в правилния момент. Той даде пресконференция в София днес, като половин час преди началото неговият отбор Кампос Рейсинг обяви, че първенецът от Формула 4 и вицешампион от Формула 3 ще направи скока към втория по сила шампионат.

"Това беше процес, който започна от Барселона, горе-долу. Беше края на май или юни. Чувството беше невероятно, тъй като успях да се отпусна една идея повече. Напрежението да се справям добре, за да спечеля тази позиция във Формула 2, беше доста високо. В момента, в който получих новините, успях да се отпусна и това беше добре за мен във втората половина от сезона", заяви Цолов по време на пресконференция в галерия Good Point.

"През следващия уикенд ще бъда в Азербайджан, за да мога да науча възможно най-много и да се подготвя за 2026. В края на годината ще има официални тестове за Формула 2 в Абу Даби. Най-вероятно ще присъствам на тях. Нямам търпение, понеже още не съм карал колата. Това си говорех преди малко със семейството ми, че за първи път съм обявен, преди да съм карал. Щастлив съм, че толкова рано успяхме да осъществим това, което предстои догодина", продължи Българския лъв. "Зад това се крие труд, упоритост и отдаденост. Не само от мен, а от всички хора около мен - семейство, приятели, екип. През този сезон имаше много високи и много ниски моменти, което бе трудно да се преживее. Това само ни правеше по-силни, а това се виждаше в резултатите. Готов съм за тази стъпка и мисля, че я правя в правилния момент", каза още той.

Цолов кара от 2023 във Формула 3, след като по-рано спечели титлата във Формула 4 Испания. Българинът обаче направи голяма промяна в края на 2024 със завръщането си в Кампос Рейсинг, с който успя да спечели в Монако и спринта в Бахрейн, да заслужи 124 точки и да стане вицешампион. Според него обаче не това е впечатлило най-много Ред Бул, а скоростта и работната му етика.

"Не може да се гледа само представянето, понеже има много фактори зад него. В началото на сезона нямаше много страхотни моменти като резултат. За Ред Бул беше по-важно как се справях с някои трудности и комуникацията с тях, с отбора. Скоростта за тях е най-важна и това е най-доброто ми качество. Винаги са били впечатлени. Моята цел бе да се усъвършенствам като пилот, за да мога да им помогна в развитието на новата кола, която използвахме от предсезонните тестове. Успехът ни в това се дължи на всички нас като отбор", добави българският състезател.

Разликите между Формула 2 и Формула 3 са много повече от техническите параметри на болида. Състезанията са много повече, тъй като до момента Цолов караше в избрани кръгове покрай Формула 1, а сега вече ще има нови състезания. Някои от тях са на нови за българина писти, най-вече разположени извън континентална Европа.

"Реално погледнато всички писти, на които не съм карал във Формула 3, са много интересни - Джеда, Азербайджан, Катар, Абу Даби. Това са сложни писти, а повечето от тях са улични. Догодина има и нова писта за всички в Мадрид, пак улична, а аз като цяло се справям добре на тях до момента. Надявам се това да бъде плюс за мен", каза той.

"Още не е потвърдено кой ще ми бъде съотборник. Мисля, че няма да отнеме много време. Единствено мога да кажа, че не е нито един от съотборниците ми от Формула 3. Ако се представя много добре през следващата година, която е най-важната в кариерата ми, ще имам добър шанс да реализирам мечтата ми за Формула 1. Догодина добавят още един отбор и това за мен е супер, тъй като има двама повече пилоти. Те ще бъдат 22-ма. Отварят се повече пътища за млади пилоти, а и виждаме, че някои са в края на кариерите си. Това са добри новини за мен", продължи 18-годишният пилот.

"За мен е важно да се усъвършенствам във всички среди. Имам скорост, пазя гумите добре за момента. Трябва да се развивам в техническата част, защото във Формула 2 има много повече неща, които могат да се променят по колата. Комуникацията с рейс инженера е много важна, защото е нужна правилната настройка на колата. Трябва да работя върху това и да прогресирам през сезона. Това е важното за мен", завърши Никола Цолов.

