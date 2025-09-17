Удостоиха Никола Цолов, Иван Иванов и Александър Василев с "Почетен знак на Столична община"

Столичният общински съвет (СОС) проведе тържествено заседание по повод празника на София, съобщиха от СОС в социалната мрежа Фейсбук. По традиция кметът Васил Терзиев и председателят на градския парламент Цветомир Петров наградиха почетните граждани и отличените с "Почетен знак на Столичната община".

Тази година след одобрение от общинските съветници, званието „Почетен гражданин на София“ получават: Стефан Мавродиев, български театрален и киноактьор, театрален режисьор, поет; Виктор Лилов - най-добрият български олимпиец по науки за 2024 година; Таня Богомилова - олимпийски шампион по плуване от игрите в гр.Сеул през 1988 г.; Алберт Попов - състезател по ски алпийски дисциплини и победител в слалома от Световната купа по ски алпийски дисциплини в Мадона ди Кампильо, Италия, арх. Станислав Константинов, поетът Найден Вълчев, актьорът Руси Чанев, Иван Ничев - режисьор, сценарист, оператор; Проф. дтн инж. Цоло Вутов - индустриалец, учен и благодетел.

Със званието "Почетен знак на Столична община" ще бъдат удостоени: Дружеството на кардиолозите в България (ДКБ); Мария Ландова — художник, преподавател и културен деятел; Мария Атанасова — педагог, режисьор, общественик и основател на група "Жестим" и театър "Мим-Арт"; младите спортисти Никола Цолов, Иван Иванов и Александър Василев, които прославят страната ни на световната спортна сцена.