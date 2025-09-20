"Саграда фамилия" в Барселона скоро ще бъде най-високата катедрала в Европа (СНИМКИ)

След повече от век строителство, централната кула на катедралата "Саграда фамилия" в Барселона е почти готова и се нея ще стане най-високият християнски храм в Европа.

Ръководителят на проекта Хавиер Мартинес каза, че "кулата ще бъде завършена в края на тази година или в началото на 2026 година. Това е важен момент в историята на строителството на "Саграда фамилия", защото ще достигне максималната си височина", допълни той.

След като бъде завършена кулата, посветена на Иисус Христос, шедьовърът на архитекта Антонио Гауди ще достигне височина от 172 метра. Това ще я извиси над катедралата в Улм, Южна Германия, която в момента държи рекорда със своята височина от 162 метра. Първите елементи на основната кула на "Саграда фамилия" вече са поставени, а останалите ще бъдат добавяни поетапно през следващите месеци. След завършването, ще бъде поставен кръст и ще е заобиколена от още пет кули – една, посветена на Дева Мария, и четири, малко по-ниски, в чест на евангелистите.

Работата по фасадите и вътрешността ще продължи още няколко години, казва главният отговорник за строителството Естеве Кампс. Според него, целта е всички довършителни дейности да приключат в рамките на около десет години.

Местните власти все още не са одобрили плановете на архитектите за изграждане на голямо стълбище пред главната порта на "Саграда фамилия", което вероятно би означавало разрушаване на поне една жилищна сграда, а това предизвика протести от съседи, съобщи Ройтерс. Кампс изрази увереност, че стълбището ще бъде одобрено, но призна, че въпросът ще изисква преговори с властите и може да се стигне до съд, ако съпротивата на живеещите в района продължии.

Следващата година ще се навършат 100 години от смъртта на Гауди. Планирани са няколко събития в чест на неговото наследство, което включва и други впечатляващи сгради в Барселона и на други места в Испания.

Папа Лъв XIV е поканен да отслужи тържествена меса в памет на Гауди на 10 юни 2026 г. – деня, в който архитектът умира, след като е блъснат от трамвай през 1926 г. Представители на управата на "Саграда фамилия" съобщиха, че очакват отговор от Рим в следващите седмици. През април т.г. Ватиканът обяви каталунския архитект за "блажен".

Първият камък на "Саграда фамилия" е положен през 1882 г. Самият Гауди никога не е очаквал, че ще доживее нейното завършване. Към момента на смъртта му е била завършена само една от кулите. Като ревностен католик, Гауди съчетава християнската символика с органични форми в своя уникален архитектурен стил.

През последните десетилетия строителството на катедралата беше ускоревно, тъй като тя е голяма международна туристическа атракция. Средствата от входните такси се използват за финансиране на строежа. Миналата година 4,9 милиона души са посетили "Саграда фамилия", като 15% от тях са били туристи от САЩ.

снимки: БТА