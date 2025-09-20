Мегазвездата Енрике Иглесиас пее тази вечер на стадион "Васил Левски"

Енрике Иглесиас пее тази вечер на стадион "Васил Левски". Звездата се завръща отново в София след седем години, припомнят организаторите.

Това е единственият концерт на Балканите на изпълнителя от неговото турне. На живо ще звучат хитове като "Hero", "Bailando", "I Like It" и много други.

"С кариера, обхващаща близо три десетилетия, Енрике Иглесиас вкарва специфичния си вайб в световната музика като съчетава поп и латино звучене по свой уникален начин. Обявен от Billboard за най-известен латино изпълнител на всички времена, той е продал над 180 милиона албума и е оглавявал музикалните класации със 154 хита номер едно, включително рекордните 27 песни в Hot Latin Songs Chart. От глобални химни като "Bailando", "Hero" и "I Like It" до колаборации със звезди като Питбул, Уитни Хюстън, Лайнъл Ричи, името на Иглесиас носи трайна следа в музикалния свят", коментират организаторите.

Преди излизането на Иглесиас, публиката ще чуе "Молец". Заедно с дуото, на сцената ще се включат и специални гости, както и професионални танцьори.