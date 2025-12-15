Консултациите при президента продължават утре, наред са "Възраждане" и "ДПС - Ново начало"

В съответствие с чл. 99, ал. 1 от Конституцията държавният глава Румен Радев продължава консултациите с представители на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание, съобщиха от пресцентъра на президентството.

На 16 декември, вторник, държавният глава ще приеме на „Дондуков“ 2, както следва: