ОСТАВКА НА КАБИНЕТА "ЖЕЛЯЗКОВ"

Консултациите при президента продължават утре, наред са "Възраждане" и "ДПС - Ново начало"

Чете се за: 00:30 мин.
В съответствие с чл. 99, ал. 1 от Конституцията държавният глава Румен Радев продължава консултациите с представители на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание, съобщиха от пресцентъра на президентството.

На 16 декември, вторник, държавният глава ще приеме на „Дондуков“ 2, както следва:

  • От 10.00 часа – представители на парламентарната група на „Възраждане“;
  • От 11.30 часа – представители на парламентарната група на „Движение за права и свободи – Ново начало“.
#президента #консултации

