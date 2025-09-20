БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

НА ЖИВО: Световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
13543
Чете се за: 06:30 мин.
Други спортове
Запази

Шампионатът на планетата е в Токио, а преките предавания по БНТ 3 стартират на 13 септември.

Scroll left Scroll right
Слушай новината

Българската национална телевизия продължава с вълнуващата си спортна програма и в края на лятото.

Обществената медия ще излъчи и световното първенство по лека атлетика.

Най-добрите състезатели в Царицата на спортовете се събират в Токио от 13 до 21 септември.

2200 лекоатлети, представители на 198 страни, ще стартират в японската столица в първия голям шампионат на открито от новия олимпийски цикъл. Изгряващи звезди и утвърдени герои ще влязат в борба за 49-те комплекта медали, които ще се разпределят в Токио. Домакините на шампионата и Световната атлетика са съобразили програмата така, че всички най-интересни дисциплини да бъдат в удобно за гледане в Европа време. България ще бъде представена от четиримата си най-добри състезатели. Европейският шампион в зала в скока на дължина Божидар Саръбоюков ще се бори за място сред най-добрите в дисциплината. 10 години след четвъртото си място в Пекин, Габриела Петрова ще се опита да се нареди сред финалистките на троен скок. Пламена Миткова в скока на дължина отново ще търси своето място сред световния елит след четвъртата позиция на световния шампионат в зала през март. Тихомир Иванов се стреми към втори пореден финал на планетарно ниво след осмото място през миналата година на Олимпийските игри в Париж.

По традиция, започнала от първото световно първенство през 1983 г. и продължаваща почти без изключения, Българската национална телевизия ще ви направи преки свидетели на зрелищните състезания от шампионата на планетата по лека атлетика.

БНТ 3 ще излъчва всеки следобед от 13 до 21 септември, като първото телевизионно предаване ще започне в събота в 12:00 ч.

Програма на преките предавания по БНТ 3:

13 септември /събота/ 12:00 ч.: 10 000 м жени, гюле мъже, 4х400 м смесена щафета

Канадец и испанка грабнаха първите титли от световното по лека атлетика

Пламена Миткова не успя да се класира на финал в скока на дължина в Токио

Беатрис Чебет спечели и световна титла на 10 000 м, американците триумфираха в смесената щафета 4x400 м

14 септември /неделя/ 12:30 ч.: хвърляне на диск жени, дълъг скок жени, финал 10 000 мъже, 100 м жени, 100 м мъже

Перес Джепчирчир спечели световната титла в маратона при жените

Тихомир Иванов не успя да се класира за финала на скока на височина

Ямайка и САЩ обраха медалите в спринта на 100 м при мъжете и жените

15 септември /понеделник/ 13:30 ч.: овчарски скок мъже, хвърляне на чук жени, 100 м с препятствия жени, стипълчейз 3 000 м мъже

Божидар Саръбоюков преодоля квалификациите на скок дължина на световното

Божидар Саръбоюков: Не съм доволен от себе си в квалификацията, но ще съм мотивиран за финала

Арманд Дуплантис постави нов световен рекорд и грабна титлата в овчарския скок в Токио

Дитаджи Камбунджи взе златото на 100 м с препятствия, Джорди Биймиш ликува на 3000 м стипълчейз в Токио

16 септември /вторник/ 13:30 ч.: висок скок мъже, хвърляне на чук мъже, 1 500 м жени, 110 метра с препятствия мъже

Габриела Петрова не успя да прескочи квалификациите на световното по лека атлетика

Габриела Петрова: Допуснах новобрански грешки

Тинч триумфира на 110 м с препятствия в Токио, Кипиегон записа исторически успех на 1500 м

17 септември /сряда/ 13:00 ч.: овчарски скок жени, дълъг скок мъже, 3 000 м стипълчейз жени, 1 500 м мъже

Божидар Саръбоюков завърши пети в скока на дължина на световното първенство по лека атлетика

Мелиса Джеферсън-Уудън се класира за полуфиналите на 200 м на световния шампионат по лека атлетика

Кейти Муун стана първата жена с три поредни световни титли в овчарския скок

18 септември /четвъртък/ 13:00 ч.: хвърляне на копие мъже, троен скок жени, 400 м мъже, 400 метра жени

МакЛафлин-Леврон триумфира на 400 м гладко бягане с второто най-бързо време в историята

19 септември /петък/ 13:30 ч.: троен скок мъже, 400 м с препятствия мъже, 400 м с препятствия жени, 200 м мъже, 200 м жени

Япония остава без голямата си надежда за титла на световното по лека атлетика

Ноа Лайлс спечели четвърта световна титла на 200 м в Токио

20 септември /събота/ 13:00 ч.: тласкане на гюле жени, хвърляне на копие жени, 5000 м жени, 800 м мъже

34-годишен бразилец спечели първата си световна титла на 20 км спортно ходене

21 септември /неделя/ 13:30 ч.: висок скок жени, 800 м жени, 5000 м мъже, хвърляне на диск мъже, щафета 4x400 м мъже, щафета 4x400 м жени, щафета 4x100 м жени, щафета 4x100 м мъже

От 14 до 21 септември Българската национална телевизия ще предава и световното първенство по борба.

Излъчването на световните първенства по лека атлетика и борба е последният етап от кампанията „Спортно лято с БНТ 3“, която даде шанса дори на най-неизкушения зрител да се докосне до спортни събития от световна класа.

Свързани статии:

Световно първенство по лека атлетика 2025: Ша'Кари Ричардсън търси изкупление в Токио
Световно първенство по лека атлетика 2025: Ша'Кари Ричардсън търси изкупление в Токио
За да успее да защити световната си титла на 100 метра,...
Чете се за: 03:42 мин.
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още две интригуващи събития
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още две интригуващи събития
В първите дни на септември футболните емоции отново ще завладеят...
Чете се за: 02:42 мин.
#световно първенство по лека атлетика в Токио 2025 г.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са предсмъртно писмо
1
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са...
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
2
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
НА ЖИВО: Световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
3
НА ЖИВО: Световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Левски и Лудогорец не си вкараха гол в дербито
4
Левски и Лудогорец не си вкараха гол в дербито
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
5
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
Срещу мръсния въздух: Пловдив затваря центъра за движение на стари коли
6
Срещу мръсния въздух: Пловдив затваря центъра за движение на стари...

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
2
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Почина отец Иван от Нови хан
3
Почина отец Иван от Нови хан
Шофьорът на автомобила, врязал се в камион на сметопочистваща фирма в София, няма тежки наранявания
4
Шофьорът на автомобила, врязал се в камион на сметопочистваща фирма...
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
5
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
6
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана

Още от: Лека атлетика

34-годишен бразилец спечели първата си световна титла на 20 км спортно ходене
34-годишен бразилец спечели първата си световна титла на 20 км спортно ходене
Саръбоюков: Психически имам още върху какво да работя Саръбоюков: Психически имам още върху какво да работя
Чете се за: 01:40 мин.
Токио 2025: Новото поколение срещу 13-годишния световен рекорд в бягането на 800 м мъже Токио 2025: Новото поколение срещу 13-годишния световен рекорд в бягането на 800 м мъже
Чете се за: 03:10 мин.
Токио 2025: Японското разочарование отвори широко вратите за нова шампионка в хвърлянето на копие Токио 2025: Японското разочарование отвори широко вратите за нова шампионка в хвърлянето на копие
Чете се за: 02:17 мин.
Токио 2025: Четирите най-бързи жени в историята застават една срещу друга Токио 2025: Четирите най-бързи жени в историята застават една срещу друга
Чете се за: 03:17 мин.
Япония остава без голямата си надежда за титла на световното по лека атлетика Япония остава без голямата си надежда за титла на световното по лека атлетика
Чете се за: 01:55 мин.

Водещи новини

Тежък трафик затруднява изхода на София към АМ "Хемус" (СНИМКИ)
Тежък трафик затруднява изхода на София към АМ "Хемус"...
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Пожар избухна в Южната промишлена зона в Бургас (ВИДЕО) Пожар избухна в Южната промишлена зона в Бургас (ВИДЕО)
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Кибератака на големи европейски летища Кибератака на големи европейски летища
Чете се за: 00:50 мин.
По света
След нахлуването на изтребители над Естония: Руското военно министерство отрече да е имало нарушение След нахлуването на изтребители над Естония: Руското военно министерство отрече да е имало нарушение
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Октоберфест 2025 започна в Мюнхен (СНИМКИ)
Чете се за: 01:02 мин.
Европа
Мегазвездата Енрике Иглесиас пее тази вечер на стадион "Васил...
Чете се за: 01:30 мин.
Регионални
"Капана фест" в Пловдив отбелязва 10 години
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
"Саграда фамилия" в Барселона скоро ще бъде най-високата...
Чете се за: 03:52 мин.
Европа
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ