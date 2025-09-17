Токио 2025: Саръбоюков влиза в битка за първи български медал на световно първенство по лека атлетика от 18 години насам

Двукратният олимпийски шампион Милтиадис Тентоглу се е прицелил в защита на титлата си в скока на дължина на световното първенство по лека атлетика в Токио. 27-годишният грък е начело на световната ранглиста тази година с постигнати 8.46 метра през юни.

Под него е група от амбициозни и талантливи претенденти, които имат сериозни основания да вярват, че могат да победят човека с пет златни медала на закрито и на открито през последните четири години.

Най-важен за България е 21-годишният Божидар Саръбоюков. Талантливият харманлия има възможността да спечели първи медал за нашата родина от първенство на планетата от 2007 г. насам, когато Даниела Йорданова става трета на 1500 м, отново в Токио. Това е седмият финал на българин в тази дисциплина на световно, както и първи от 30 години насам. До момента най-доброто класиране е пето място на Ивайло Младенов през 1993 г.

Божидар Саръбоюков: Не съм доволен от себе си в квалификацията, но ще съм мотивиран за финала

Саръбоюков загатна за своя огромен потенциал още през 2023 г, когато завоюва два сребърни медала на европейското за юноши в скока на дължина, където постигна и най-доброто си лично постижение - 8.23 м, и тройния скок, а същата година остана и в подножието на медалите на шампионата на Стария континент.

Този сезон Божидар Саръбоюков изгря на световната сцена с европейското си злато на закрито в Апелдоорн, последвано от четвърто място на Диамантената лига в Шанхай и поредния сребърен медал на шампионата на Стария континент до 23 г.

Пряк конкурент на родния талант ще бъде по-младият с една година от него Матия Фурлани. Италианецът оправдава очакванията, които създаде за себе си, след триумфа на световното първенство на закрито в Нанджин през 2025 г. с 8.30 метра, третото място на Игрите в Париж и сребърният медал от домашното европейско първенство в Рим през 2024 г, където записа най-доброто си постижение - 8.38 м.

Сред останалите, които ще пристигнат в Токио със сериозни перспективи за медали, ще бъде ямаецът Таджай Гейл, световен шампион през 2019 г. и бронзов медалист от Будапеща 2023 г, който е трети в тазгодишната класация с 8.34 м.

Талантливият седмобоец Симон Ехамер постави скока на дължина в центъра на амбициите му това лято и е готов да се качи отново на почетната стълбичка в тази дисциплина след световното през 2022 г. и европейското миналата година. През август швейцарецът повтори победата си на финала на Диамантената лига през 2023 г, този път регистрирайки 8.34 м, за да победи Фурлани с два сантиметра.

Други, за които трябва да се следи, са още един седмобоец - Тобиас Монтлер от Швеция, който е скочил 8.25 м тази година, и китаецът Ши Юхао, който постигна 8.21 м през сезона, но има личен рекорд от 8.43 м.