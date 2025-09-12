БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Водата в Плевен от първия сондаж: Годна за пиене
Чете се за: 00:55 мин.

Световно първенство по лека атлетика 2025: Ша'Кари Ричардсън търси изкупление в Токио

Вяра Илиева
Чете се за: 03:15 мин.
Спорт
За да успее да защити световната си титла на 100 метра, американската звезда в сприта ще трябва да се справи с олимпийската шампионка от Париж Жулиен Алфред и бронзовата медалистка Мелиса Джеферсън-Уудън.

световно първенство лека атлетика 2025 39кари ричардсън търси изкупление токио
Трудният сезон остави въпросителни дали Ша'Кари Ричардсън ще се върне към блестящата си форма в Токио. Но не бива да отписваме феномена на спринта, който многократно е доказвал, че съмняващите се грешат.

Изминаха две години, откакто зашеметяващата победа на Ша'Кари Ричардсън (10.65) на 100 метра на световното първенство в Будапеща ѝ спечели титлата „най-бързата жена в света“.

И ако сребърният медал в Париж през 2024 г. затвърди мястото ѝ сред легендите на леката атлетика от това поколение, нещата не вървяха по план за Ричардсън този сезон.

Контузия наруши представянето й през 2025 г., което доведе до резултати, които паднаха под високите стандарти, които тя постави в миналото.

И все пак, когато Ричардсън бяга на пистата, феновете по целия свят спират и гледат. Едва ли има в момента звезда в световната лека атлетика, която така да привлича всички пред екраните от 25-годишната състезателка от Тексас.

Благодарение на титлата си от последния шампионат на планетата в Будапеща тя получи право за директно участие в Токио, без да се бори за квота в първенството на САЩ за определяне на отбора. Все пак тя участва в сериите и постигна най-доброто си време за сезона - 11.07.

Ричардсън, която се беше състезавала само два пъти тази година, остана втора в серията след Кайла Уайт, която записа резултат от 10.89.

Дали допълнителното време, което имаше тя, за да се подготви за предстоящото първенство, ще я върне в най-добрата й форма в точния момент, ще следим с интерес през следващите дни.

„Знам, че ще постигна това, което искам“, каза американската звезда през юли, изразявайки увереността си, че ще се върне във форма в точния момент.

За да успее да защити световната си титла на 100 метра, тя ще трябва да се справи с олимпийската шампионка от Париж Жулиен Алфред и бронзовата медалистка Мелиса Джеферсън-Уудън. Джеферсън-Уудън е в невероятна форма през 2025 г. и дори победи Алфред и Ричардсън в състезанието от Диамантената лига в Юджийн миналия месец. Това беше първата среща на триото след финала на Олимпийските игри през 2024 г., където трите си разпределиха отличията.

Освен в спринта Ричардсън ще участва и с отбора на САЩ, който ще защитава титлите си като действащ световен и олимпийски златен медалист в щафетата 4x100 метра.

Ша'Кари Ричардсън ще видим още утре, когато стартира и световното първенство по лека атлетика.

#световно първенство по лека атлетика в Токио 2025 г.

