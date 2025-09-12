Световно първенство по лека атлетика Токио 2025: Шели-Ан Фрейзър-Прайс и Шерика Джаксън са готови за битка

Шели-Ан Фрейзър-Прайс ще участва на последното си световно първенство, а Шерика Джаксън е устремена да надмине представянето си от последния шампионат преди две години, когато се окичи със сребърен медал.

Това е сериозна предпоставка всички погледи в Токио да бъдат насочени към кралиците на спринта, които не взеха участие в битките за медалите на Олимпийските игри в Париж, заради контузии. Шели-Ан Фрейзър-Прайс се оттегли преди полуфиналите, а Джаксън изобщо не стартира.

И двете ще се борят за отличията на 100 метра в Токио, като Джаксън ще се състезава и на 200 метра, където ще защитава титлата си от Будапеща. И двете разбира се, са в отбора на Ямайка за женската щафета 4х100 м.

38-годишната Фрейзър-Прайс ще приключи знаменитата си кариера именно в Токио, което предвещава битката за златото в спринта да бъде ожесточена.

В бягането на 100 м, нейната коронна дисциплина, тя е двукратна олимпийска шампионка от Пекин 2008 и Лондон 2012, и петкратна световна. На 200 м е печелила злато и сребро на световно първенство, като притежава и сребърен олимпийски медал от Игрите в Лондон.

Шели-Ан Фрейзър-Прайс и Шерика Джаксън са съответно бронзови и сребърни медалистки от световното първенство преди 2 години, когато титлата тогава взе Ша'Кари Ричардсън. В Токио американката също ще се бори да защити златото си в късия спринт от Будапеща и да покаже, че макар да няма силен сезон е все още в играта за медалите. Не бива да забравяме и олимпийската шампионка от Париж 2024 Жулиен Алфред и бронзовата медалистка Мелиса Джеферсън-Уудън. Джеферсън-Уудън е в невероятна форма през 2025 г. и дори победи Алфред и Ричардсън в състезанието от Диамантената лига в Юджийн миналия месец. Това беше първата среща на триото след финала на последните олимпийски игри, където трите си разпределиха отличията.

Сериите на 100 метра са още на старта на шампионата утре, 13 септември, полуфиналите и финалът са насрочени за неделя и ще може да ги проследите в ефира на БНТ 3. Битката на 200 метра се открива в сряда, а кои ще са медалистите ще стане ясно в петък, 19 септември отново на живо по БНТ 3.