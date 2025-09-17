Токио 2025: САЩ се цели в окупирането на подиума в овчарския скок при жените

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3.

Санди Морис, овчарски скок жени
Снимка: БТА
Слушай новината

Две години след незабравимия финал на овчарския скок в Будапеща - където австралийката Нина Кенеди и американката Кейти Муун си поделиха световната титла, след като и двете прескочиха 4.90 метра – тазгодишната битка в Токио обещава да се развие по съвсем различен начин.

Само дни преди да отлети за Япония, олимпийската шампионка Кенеди обяви оттеглянето си поради мускулно разкъсване, получено по време на последна тренировка.

Отсъствието ѝ е сериозен удар за надпреварата, но също така отваря вратата към нейните съпернички. Муун беше подгласничка в Париж, но този сезон спечели четири състезания от Диамантената лига (включително финала в Цюрих) и прескочи 4.85 м на открито тази година. Вече на 34 години, олимпийската шампионка от 2021 г. ще разчита на опита, в стремежа си да стане първата жена след Елена Исинбаева (2005 и 2007), която да запази световната титла.

Муун обаче няма да е единствената американка със златни амбиции. Най-голямата ѝ съперничка е нейната сънародничка Санди Морис, която я победи на американските квалификации в Юджийн. 33-годишната Морис има два успеха в Диамантената лига този сезон и два сребърни медала от световни първенства (2019 и 2022). Тя остава и единствената жена в Токио, прескочила 5.00 м в кариерата си - през 2016 г. Най-доброто ѝ постижение тази година е 4.83 м.

Американската атака не спира дотук. Сестрите близначки Аманда и Хана Мол, само на 20 години, допълват квартета, който може да превземе почетната стълбичка в Токио. Аманда е сериозен претендент, след като прескочи водещото в света 4.91 м на закрито този сезон, заедно с най-доброто си постижение от 4.78 м на открито. Хана от своя страна постави лични рекорди от 4.81 м на закрито и 4.79 м на открито през 2025 г.

Мари-Жули Бонен е една от претендентките да развали американското парти. 23-годишната французойка изгря на световната сцена тази година, зашеметявайки всички със световното злато на закрито в Нанджин с личен рекорд от 4.75 м. За първото си участие на световно първенство на открито, Бонен е готова на всичко да докаже, че златото ѝ на закрито не е било случайно и че принадлежи към световния елит в тази силно конкурентна дисциплина.

Словенката Тина Шутей и швейцарката Ангелика Мозер, които се присъединиха към Бонен на подиума в Нанджин през март, също ще се стремят да пренесат този успех на открито.

Бразилката Джулиана Кампош е друго име във възход. Двукратната южноамериканска шампионка подобри личното си постижение от 4.60 м на 4.76 м тази година и ще се надява да стигне още по-високо. Ако успее, тя може да стане първата бразилка с медал в овчарски скок след Фабиана Мурер през 2015 г.

