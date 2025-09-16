БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е...
Деветокласник стреля с газов пистолет в училище в Хасково
Актьорът Робърт Редфорд почина на 89-годишна възраст
Задържаха издирван от Интерпол с червена бюлетина на...
Тинч триумфира на 110 м с препятствия в Токио, Кипиегон записа исторически успех на 1500 м

Спорт
Итън Кацберг и Хемиш Кър също се отличиха със златни медали в хвърлянето на чук и скок дължина, съответно.

Кордел Тинч
Снимка: БТА
Кордел Тинч стана световен шампион в бягането на 110 метра с препятствия по време на шампионата на планетата в Токио.

В едва втория си сезон на това ниво 25-годишният американец стигна до златния медал с впечатляващия резултат от 12.99 секунди. Втори с лично постижение от 13.08 секунди се нареди Орландо Бенет от Ямайка, а бронзът стана притежание на сънародника му Тайлър Мейсън с 13.12 секунди, което пък бе изравнено лично постижение за него.

Олимпийският шампион Грант Холоуей приключи участието си още на полуфиналите и се размина с мечтата си да стане световен шампион за четвърти пореден път.

Място в историята пък намери Фейт Кипиегон, която спечели четвърта световна титла на 1500 метра при жените. Кенийката потегли с много високо темпо още от първите метри и финишира за 3 минути и 52.15 секунди. Така тя се изравни с мароканеца Хишам ел Геруж, който е единственият друг атлет, печелил четири световни титли на километър и половина.

Среброто остана за друга кенийка - Доркус Евой с 3:54.92 минути, а Джесика Хъл от Австралия взе бронза с 3:55.16 минути.

В хвърлянето на чук при мъжете канадецът Итън Кацберг завоюва златния медал с постижение от 84.70 метра. Така той завоюва най-важната титла в леката атлетика за трета поредна година и вече има едно олимпийско злато и две световни.

Всички шест хвърляния на Кацберг преминаха границата от 81 метра, което само затвърди неговата доминация в сектора.

Германецът Марлин Хумел взе среброто с лично постижение от 82.77 метра - с цял метър и половина повече от стария му личен рекорд. Унгарецът Бенце Халас допълни почетната стълбичка със 79.69 метра.

В скока на височина при мъжете титлата отиде при новозеландеца Хемиш Кър. Олимпийският шампион от Париж записа 2.36 метра. Втори с 2.34 метра завърши южнокореецът У Санхьок, а с бронз приключи чехът Ян Щефела с 2.31 метра.

Много силни резултати бяха записани и в бяганията на една обиколка при мъжете и жените, чиито полуфинали бяха днес.

При жените американката Сидни МакЛафлин-Леврон постави национален рекорд на САЩ и най-добро постижение за сезона с 48.29 секунди, а при мъжете най-силен резултат за годината постигна Бусанг Кебиначипи от Ботсвана с 43.61 секунди.

Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3!

#Итън Кацберг #Хемиш Кър #световно първенство по лека атлетика в Токио 2025 г. #Кордел Тинч #Фейт Кипиегон

