Токио 2025: Без изявен фаворит в бягането на 1500 м. при мъжете

Чете се за: 04:50 мин.
Спорт
Гледайте световното първенство по лека атлетика в ефира на БНТ 3.

Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Световното първенство по лека атлетика в Токио ще започне без изявен фаворит в мъжкото бягане на 1500 метра.

Този сезон се характеризира с изключително бързи състезания, тъй като рекордните 14 мъже са бягали под 3:30 тази година и не липсват множество победители в големите състезания. Доказателство за тези думи са шестте различни победители в състезания от Диамантената лига на 1500 метра или една миля.

В отсъствието на доминиращата фигура в бягането на 1500 метра през последните четири години – норвежецът Якоб Ингебригтсен, който получи контузия на ахилеса в началото на годината и пропусна почти целия сезон на открито, събитието стана непредсказуемо, а надпреварата за световната титла се оформя като най-отворената от години.

Най-близкото до фаворит е вероятно 20-годишният холандски атлет Нилс Ларос, който спечели финала на Диамантената лига в Цюрих, а също така имаше победи в Брюксел и Юджийн, които се похвалиха с едно от най-дълбоките полета на състезателите за годината.

Липсата на опит на Ларос го компенсира с мощен финален удар, който вероятно ще му е от полза на финала на шампионата. Той завърши шести на Олимпийските игри в Париж, но тази година достигна ново ниво, побеждавайки всички основни претенденти и понижавайки холандския рекорд до 3:29.20.

Двете му поредни победи в Брюксел и Цюрих означават, че той ще влезе в Токио с инерция. Ако спечели, ще бъде най-младият шампион в историята на този форум.

Отивам в Токио с много увереност“, потвърди той в Цюрих. „Моят треньор (Том Левандовски) и аз знаем, че ще има високи очаквания, искаме да бъдем реалисти, но разбира се, мечтая за подиума.“

Сред другите, които мечтаят за подиума, ще бъдат френският ветеран Азедин Хабз, който постигна най-доброто си време за годината (3:27.49), след като постигна близка победа над 18-годишния кенийски вундеркинд Фануел Коеч (3:27.72) и британеца Джордж Милс (3:28.36) в изключително бързото състезание на срещата от Диамантената лига в Париж.

Други, които са постигнали време от 3:30 тази година, са действащият световен шампион и сребърен олимпийски медалист Джош Кер (3:29.37), световният шампион на закрито Ингебригтсен (3:29.63 на закрито през февруари), световният шампион от 2019 г. Тимъти Черуйот (3:29.75) и австралийският тийнейджър Камерън Майърс (3:29.80), така че никой от тях не може да бъде отхвърлен.

Финалът ще е без олимпийският шампион Коул Хокър, тъй като той бе дисквалифициран от полуфиналите. Бронзовият олимпийски медалист Яред Нугусе, който в момента е номер 1 в света, няма да се състезава в Токио, след като беше хванат на оспорвания финал в САЩ.

Йона Коех беше победител в това състезание, както и в бягането на 1500 м. в Рабат в началото на сезона. Неговият кенийски съименник Фануел Коех спечели в Лондон през юли, побеждавайки Кер, докато португалецът Исак Надер спечели „Дрийм Майл“ в Осло през юни и се представи високо в много от големите състезания тази година. Всички тези спортисти имат потенциал за подиум в Токио.

А какво да кажем за Ингебригтсен? Норвежецът призна миналата седмица, че все още се бори да бъде във форма за състезание.

Определено се състезавам с времето, за да стигна до световното първенство, но ако съм на стартовата линия, разбира се, ще се опитам да спечеля и ще вярвам, че мога да спечеля“, каза той.

Липсата на Ингебригтсен вероятно ще окаже съществено влияние върху ранния ритъм на финала и върху това кои други претендентки биха могли да бъдат подходящи. Както спортистите, така и феновете ще трябва да бъдат готови за всичко.

