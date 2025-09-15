БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Специално: Лицето на войната в град Черкаси в Украйна
Чете се за: 03:52 мин.
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
Чете се за: 02:22 мин.
Митрофанова след привикването ѝ в МВнР: Москва никога не...
Чете се за: 01:45 мин.
Митничари заловиха рекордните 740 кг марихуана на...
Чете се за: 01:30 мин.
МВнР привика руския посланик у нас заради дроновете в...
Чете се за: 02:37 мин.
Почина отец Иван от Нови хан
Чете се за: 00:50 мин.
Дебатите по вота на недоверие ще се проведат в сряда,...
Чете се за: 01:00 мин.
Образователният министър: Трябва да засилим...
Чете се за: 04:07 мин.
15 септември е! Училищата посрещат 57 000 първокласници
Чете се за: 00:47 мин.

Коул Хокър е дисквалифициран на световното първенство

Чете се за: 01:27 мин.
Спорт
Дисквалификацията дойде след сблъсък с опонент.

Коул Хокър
Снимка: БТА
Олимпийският шампион в бягането на 1500 метра Коул Хокър от САЩ беше дисквалифициран от състезанието на световното първенство по лека атлетика в Токио, след като се сблъска на финалната права на полуфиналите в дисциплината.

Хокър беше притиснат от вътрешната страна, без да има къде да отиде - точно както беше на олимпийския финал преди година. Той видя малка пролука и се втурна през двама съперници, дори се обърна леко настрани, за да премине и завърши втори.

"Беше тясно, търсех всякаква пролука, която можех да намеря. Опитах се да премина възможно най-чисто, но знаех, че всички ще идват отзад много бързо. Бях малко в капан там. Бил съм в тази позиция няколко пъти преди и просто се опитах да запазя спокойствие. Доверявам се на инстинктите си и просто се опитвам да се справя възможно най-добре", каза Хокър след състезанието.

В този случай инстинктите му не се оказаха верни и жалбата на американския отбор беше отхвърлена.

Нидерландецът Нилс Ларос се класира с най-добро време за финала в сряда.

Гледайте световно първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Гледайте световно първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Шампионатът на планетата е в Токио, а преките предавания по БНТ 3...
Чете се за: 05:15 мин.
#световно първенство по лека атлетика в Токио 2025 г.

Никола Цолов: Имам желанието да открия какво е предизвикателството във Формула 2
Никола Цолов: Имам желанието да открия какво е предизвикателството във Формула 2
Спортни новини 15.09.2025 г., 20:50 ч. Спортни новини 15.09.2025 г., 20:50 ч.
С две ремита и загуба приключи българското участие на турнир по шахмат в Самарканд С две ремита и загуба приключи българското участие на турнир по шахмат в Самарканд
Чете се за: 01:55 мин.
Нови седем медала за България в третия ден на световния шампионат по канадска борба Нови седем медала за България в третия ден на световния шампионат по канадска борба
Чете се за: 01:50 мин.
Ахмед Магамаев продължава на репешаж на световното първенство по борба, Микяй Наим отпадна Ахмед Магамаев продължава на репешаж на световното първенство по борба, Микяй Наим отпадна
Чете се за: 02:05 мин.
НА ЖИВО: Финалите на световното първенство по борба в Загреб НА ЖИВО: Финалите на световното първенство по борба в Загреб
Чете се за: 02:50 мин.

Специално: Лицето на войната в град Черкаси в Украйна
Специално: Лицето на войната в град Черкаси в Украйна
Чете се за: 03:52 мин.
По света
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Митничари заловиха рекордните 740 кг марихуана на "Капитан Андреево" Митничари заловиха рекордните 740 кг марихуана на "Капитан Андреево"
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ) С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
"Виждали ли сте скоро мечка?": Необичайният гост на Ловеч...
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Митрофанова след привикването ѝ в МВнР: Москва никога не нанася...
Чете се за: 01:45 мин.
По света
МВнР привика руския посланик у нас заради дроновете в Полша и Румъния
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
САЩ с непоколебима подкрепа за Израел: Нетаняху не изключи нови...
Чете се за: 04:12 мин.
По света
