Двамата завършиха като безапелационни лидери в генералното подреждане.

Александър Томов и Недялков Сивов взеха убедителна преднина след първия ден на рали "Дряново"
Снимка: БТА
Слушай новината

Първият състезателен ден на рали "Дряново" предложи очакваната доза динамика и драматични развръзки. Двете минавания на скоростния етап „Царева ливада“ (14,24 км) очертаха лидерите и подредиха челото на класирането.

Със силно каране Александър Томов и Недялко Сивов (Renault Clio Rally3, RC3) завършиха деня като безапелационни лидери в генералното подреждане. Те изковаха преднината си още в първия етап, когато поведоха с 12 секунди пред основните си съперници, а във второто минаване затвърдиха позицията си и приключиха деня с аванс от над 20 секунди.

Втори в генералното класиране се наредиха Антон Титов и Александър Спиров (Hyundai i20N Rally2, RC2). Дуото повиши темпото във второто минаване и освен че се закрепи в челото, оглави и клас RC2, където конкуренцията е особено силна.

Третата позиция заеха Кирил Тодоров и Георги Аврамов (Opel Corsa Rally4, RC4), които демонстрираха постоянство и стабилност. Те оглавиха и клас RC4, където зад тях дебнат опитните Любен Каменов и Валентин Будинов (Peugeot 208 Rally4, RC4). Каменов и Будинов започнаха деня с второ време, но след завъртане загубиха ценни секунди и затвориха челната петица, оставайки втори в своя клас.

Между тях четвърти са Никола Мишев и Ангел Башкехайов (Skoda Fabia Rally2 Evo, RC2). Въпреки проблеми с двигателя на своя автомобил, те устояха на напрежението и запазиха втората позиция в клас RC2.

Челната петица след първия ден от рали "Дряново" показва, че Томов и Сивов имат комфортна преднина, но битката за подиума в генералното подреждане и в отделните класове остава напълно отворена.

#Рали Дряново 2025

