Токио 2025: САЩ срещу Ямайка в битка за златото на 4x100 м при жените

Може ли Ямайка да изпрати кралицата на спринта Шели-Ан Фрейзър-Прайс с последен златен медал, преди тя да се оттегли от спорта след деветото си участие на световното първенство по лека атлетика?

Карибският хегемон в спринта със сигурност има отбор, способен да печели, съчетавайки утвърдените постижения и опит на Фрейзър-Прайс и световната шампионка на 200 метра Шерика Джаксън, с нарастващата сила на 21-годишните близначки Клейтън - Тина и Тиа, които се нареждат сред първите пет в света на 100 метра тази година.

Американската комбинация 4x100 метра обаче изглежда още по-силна. Водена от най-бързата жена в света тази година, Мелиса Джеферсън-Уудън (10.65), американският отбор има пет жени, класирани в топ 12 през 2025 г., в сравнение с четирите на Ямайка в топ 14.

Вечните съпернички ще се борят един срещу друг за златото, както правят от десетилетия.

Съвсем наскоро САЩ имаше превес в спринтовата щафета, като спечели последната световна титла с рекордно време от 41.03 в Будапеща, а след това и победа на Олимпийските игри в Париж с 41.78, където не особено подготвените ямайци завършиха на подиума поради отсъствието на контузените Фрейзър-Прайс и Джаксън.

И двата отбора изглеждат по-силни тази година. САЩ имат по-голяма дълбочина в състава си, с играчи като Ша'Кари Ричардсън, Кайла Уайт, Туаниша Тери и Джейсиъс Сиърс, но ако Фрейзър-Прайс и Джаксън успеят да призоват част от тази стара магия, тогава ямайците имат шанс да си върнат титлата за първи път от 2019 г. насам.

Няма съмнение, че като отбор те ще бъдат силно мотивирани да го направят заради популярната Фрейзър-Прайс, която е водила четири предишни световни шампионски щафетни отбора (през 2009, 2013, 2015 и 2019 г.) и твърди, че е най-великата бегачка на 100 метра в историята.

Те ще имат и предимството на свежи крака в случая с Тиа Клейтън, която се контузи на финала на 100 метра на ямайските квалификации и не се класира за индивидуалното състезание, но се възстанови и завърши втора на финала на Диамантената лига в Цюрих с 10.84, доказвайки, че е запазила формата си.

Тези две нации доминираха в това събитие благодарение на индивидуалния блясък на своите спринтьорки, но щафетните отбори могат да бъдат по-големи от сбора на частите си и има няколко други отбора, които биха могли да се класират за медалите.

Британският квартет, воден от Дина Ашър-Смит и Дарил Нейта, са надеждни носители на медали през последните години, като спечелиха европейската титла и олимпийския сребърен медал миналата година, а предходната година - бронз в Будапеща. Те подчертаха потенциала си с водещо в света време от 41.69 на Диамантената лига в Лондон през юли.

Германките спечелиха бронза в Париж миналата година и ще се стремят отново към подиума, докато Испания, Франция и Холандия са чести финалистки.

Само 16 отбора са преминали през оспорвания квалификационен процес, 14 чрез Световните щафети, а последните два, Австралия и Кот д'Ивоар (водени от Мари-Жозе Та Лу-Смит), са регистрирали следващите най-добри времена.

Сред тези, които не са се класирали, са Нигерия и Бахамите, и двете водещи спринтьорски нации в своя ден.