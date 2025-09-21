БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Топлофикация София" няма пари, за да...
Чете се за: 03:37 мин.
България чества 117 години от обявяването на Независимостта
Чете се за: 01:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Токио 2025: САЩ срещу Ямайка в битка за златото на 4x100 м при жените

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:20 мин.
Спорт
Запази

Гледайте последния ден от световното първенство по лека атлетика в Токио пряко по БНТ 3 и на нашия сайт.

Шели-Ан Фрейзър-Прайс
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Може ли Ямайка да изпрати кралицата на спринта Шели-Ан Фрейзър-Прайс с последен златен медал, преди тя да се оттегли от спорта след деветото си участие на световното първенство по лека атлетика?

Карибският хегемон в спринта със сигурност има отбор, способен да печели, съчетавайки утвърдените постижения и опит на Фрейзър-Прайс и световната шампионка на 200 метра Шерика Джаксън, с нарастващата сила на 21-годишните близначки Клейтън - Тина и Тиа, които се нареждат сред първите пет в света на 100 метра тази година.

Американската комбинация 4x100 метра обаче изглежда още по-силна. Водена от най-бързата жена в света тази година, Мелиса Джеферсън-Уудън (10.65), американският отбор има пет жени, класирани в топ 12 през 2025 г., в сравнение с четирите на Ямайка в топ 14.

Вечните съпернички ще се борят един срещу друг за златото, както правят от десетилетия.

Съвсем наскоро САЩ имаше превес в спринтовата щафета, като спечели последната световна титла с рекордно време от 41.03 в Будапеща, а след това и победа на Олимпийските игри в Париж с 41.78, където не особено подготвените ямайци завършиха на подиума поради отсъствието на контузените Фрейзър-Прайс и Джаксън.

И двата отбора изглеждат по-силни тази година. САЩ имат по-голяма дълбочина в състава си, с играчи като Ша'Кари Ричардсън, Кайла Уайт, Туаниша Тери и Джейсиъс Сиърс, но ако Фрейзър-Прайс и Джаксън успеят да призоват част от тази стара магия, тогава ямайците имат шанс да си върнат титлата за първи път от 2019 г. насам.

Няма съмнение, че като отбор те ще бъдат силно мотивирани да го направят заради популярната Фрейзър-Прайс, която е водила четири предишни световни шампионски щафетни отбора (през 2009, 2013, 2015 и 2019 г.) и твърди, че е най-великата бегачка на 100 метра в историята.

Те ще имат и предимството на свежи крака в случая с Тиа Клейтън, която се контузи на финала на 100 метра на ямайските квалификации и не се класира за индивидуалното състезание, но се възстанови и завърши втора на финала на Диамантената лига в Цюрих с 10.84, доказвайки, че е запазила формата си.

Тези две нации доминираха в това събитие благодарение на индивидуалния блясък на своите спринтьорки, но щафетните отбори могат да бъдат по-големи от сбора на частите си и има няколко други отбора, които биха могли да се класират за медалите.

Британският квартет, воден от Дина Ашър-Смит и Дарил Нейта, са надеждни носители на медали през последните години, като спечелиха европейската титла и олимпийския сребърен медал миналата година, а предходната година - бронз в Будапеща. Те подчертаха потенциала си с водещо в света време от 41.69 на Диамантената лига в Лондон през юли.

Германките спечелиха бронза в Париж миналата година и ще се стремят отново към подиума, докато Испания, Франция и Холандия са чести финалистки.

Само 16 отбора са преминали през оспорвания квалификационен процес, 14 чрез Световните щафети, а последните два, Австралия и Кот д'Ивоар (водени от Мари-Жозе Та Лу-Смит), са регистрирали следващите най-добри времена.

Сред тези, които не са се класирали, са Нигерия и Бахамите, и двете водещи спринтьорски нации в своя ден.

Свързани статии:

Гледайте: Световното първенство по лека атлетика в Токио
Гледайте: Световното първенство по лека атлетика в Токио
Шампионатът на планетата е в Токио, а преките предавания по БНТ 3...
Чете се за: 07:45 мин.
#световно първенство по лека атлетика в Токио 2025 г.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
БНТ 3 излъчи световното първенство по лека атлетика в Токио
2
БНТ 3 излъчи световното първенство по лека атлетика в Токио
Над 300 000 души не достигат на пазара на труда, внасяме все повече чуждестранни работници
3
Над 300 000 души не достигат на пазара на труда, внасяме все повече...
Според Евростат България е с най-висок ръст на увеличението на заплатите
4
Според Евростат България е с най-висок ръст на увеличението на...
БНТ 3 излъчи финалите на световното първенство по борба в Загреб
5
БНТ 3 излъчи финалите на световното първенство по борба в Загреб
Европрокуратурата е внесла в съда обвинение за измама с евросредства
6
Европрокуратурата е внесла в съда обвинение за измама с евросредства

Най-четени

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от реанимация
2
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от...
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
3
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са предсмъртно писмо
4
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са...
От догодина и шести реактор на АЕЦ "Козлодуй" ще работи с американско гориво
5
От догодина и шести реактор на АЕЦ "Козлодуй" ще работи с...
Кметът на Огняново е нападнат от собственик на хотелски комплекс заради незаконни сондажи на минерална вода
6
Кметът на Огняново е нападнат от собственик на хотелски комплекс...

Още от: Други спортове

121 ски бегачи се включиха в третото издание на Купа "София“ в Южния парк
121 ски бегачи се включиха в третото издание на Купа "София“ в Южния парк
България отново приема Балканското първенство по снукър България отново приема Балканското първенство по снукър
Чете се за: 01:37 мин.
Седем българи ще участват на турнир по бадминтон в Хърватия Седем българи ще участват на турнир по бадминтон в Хърватия
Чете се за: 01:20 мин.
Джанлоренцо Бленджини: Основното ни израстване е в ментално отношение Джанлоренцо Бленджини: Основното ни израстване е в ментално отношение
Чете се за: 00:55 мин.
Спортни новини 22.09.2025 г., 12:30 ч. Спортни новини 22.09.2025 г., 12:30 ч.
Ясни са съперничките на Фейгин в Милано/Кортина 2026 Ясни са съперничките на Фейгин в Милано/Кортина 2026
Чете се за: 03:07 мин.

Водещи новини

Велико Търново е център на честванията за Деня на независимостта
Велико Търново е център на честванията за Деня на независимостта
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
София чества 117-ата годишнина от обявяването на Независимостта на България София чества 117-ата годишнина от обявяването на Независимостта на България
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Премиерът Желязков участва в Срещата на високо равнище на Общото събрание по случай 80-ата годишнина от подписването на Устава на ООН Премиерът Желязков участва в Срещата на високо равнище на Общото събрание по случай 80-ата годишнина от подписването на Устава на ООН
Чете се за: 02:20 мин.
По света
Жителите на квартал "Дружба" 2 блокираха кръстовището на бул. "Цариградско шосе" и кв. "Горубляне" Жителите на квартал "Дружба" 2 блокираха кръстовището на бул. "Цариградско шосе" и кв. "Горубляне"
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Полицията в Смолян откри човешко тяло на екопътека...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Трима души получиха шанс за нов живот след успешна донорска...
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Европрокуратурата е внесла в съда обвинение за измама с евросредства
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
17,4% е одобрението към правителството на Росен Желязков, сочат...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ