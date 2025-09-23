Верстапен: Не мисля за световната титла

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Четирикратният световен шампион изостава с 69 точки от лидера в класирането този сезон Оскар Пиастри.

Макс Верстапен
Снимка: БТА
Слушай новината

Макс Верстапен е изключително доволен от напредъка на Ред Бул по време на състезанията от Формула 1 в Италия и Азербайджан, където нидерландецът изведе "биковете" до две поредни победи. Той обаче добави, че изоставането му от лидерите от Макларън в класирането е твърде голямо и в момента не мисли за титлата при пилотите.

Четирикратният световен шампион е с 69 точки пасив от Оскар Пиастри, който отпадна в състезанието за Гран при на Азербайджан в Баку.

Запитан дали погледът му е насочен към титлата, Верстапен отговори: "Остават седем кръга и съм с 69 точки назад, така че не мисля много за това. Карам състезание за състезание и правя същото през целия сезон. Правя всичко по силите ми, за да печеля точки. Ще видим какво ще стане в Абу Даби".

"Видяхме голям напредък още в състезанието в Монца, където по принцип не се представяме чак толкова добре. Това е голям плюс за нас. Баку също беше окей, а и там не сме постигали големи успехи в последните три години. На другите трасета беше по-трудно. Изминалият уикенд беше изключително важен за нас", продължи той, цитиран от motorsport.com.

За следващото състезание Формула 1 се отправя към Сингапур, който бе ахилесовата пета на Ред Бул миналата година. Специалистите сочат Макларън за голям фаворит на техничното трасе в Югоизточна Азия.

"Сингапур е тотално различно предизвикателство и към момента нямам идея как ще се представим. Трудно е да се каже, но поне последните два състезателни уикенда бяха страхотни за нас", завърши Макс Верстапен.

