Отборът на САЩ ще бъде съперник на България на четвъртфиналите на световното първенство по волейбол

България ще играе с тима на САЩ на четвъртфиналите на световното първенство по волейбол за мъже във Филипините. Селекцията на Карч Кирали отстрани Словения с 3:1 (19:25, 25:22, 25:17, 25:20).

Най-резултатен за американците бе Габриел Гарсия с 26 точки (7 аса, 4 блокади), с 15 точки завърши Итън Чамплин (3 аса, 1 блокада). 14 точки записа Джордън Юърт. За Словения Тончек Щерн се отчете с 18 точки (1 блокада), с 13 точки завърши Ник Муянович (2 аса, 1 блокада).

Четвъртфиналният сблъсък е на 25 септември (четвъртък), а часът ще бъде определен допълнително.

САЩ за пети пореден път попадат в осмицата на световен шампионтат. През 2018 г. американците стигат до бронзовите медали.

Словенците отбелязват второто си най-слабо класиране - след 12-о място през 2018 г. Това бе третото им участие на Мондиал.