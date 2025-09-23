Гора от канабис в Плевенско (СНИМКИ)

Растенията са със средна височина 2,50 метра
Гора от канабисови дървета разкриха служителите на ГДБОП при полицейска операция на 19 септември 2025 г. Спецакцията за неутрализиране на организирана престъпна група за разпространение на наркотични вещества е проведена на територията на град Плевен и област Плевен.
Плантацията е свързана с арестуваните от антимафиотите петима членове на престъпна група за разпространение на наркотици два дни по-рано.
Плантацията с насаждения на растения от рода на конопа е открита в землището на с. Ясен. На място е установена площ от около 50 кв. м, снабдена с поливна система, стълба, торове и препарати и други приспособления, необходими за отглеждането на наподобяващите дървета канабисови насаждения от различни хибридни сортове.
Растенията са със средна височина 2,50 м., дебелина на стеблото около 10 - 15 см., а всяко от тях е с множество големи и добре развити съцветия.
Взети са проби за лабораторно изследване.
Зелената маса е унищожена. Действията са проведени съвместно със служители на РУ при ОДМВР - Плевен и под надзора на Районна прокуратура в града. Образувано е досъдебно производство.
снимки: ГДБОП
Работата продължава.
Разкритата в хода на полицейските действия плантация е свързана с разследването на дейността на престъпната група за разпространение на наркотици, петима от членовете на която бяха арестувани от ГДБОП в Плевен и обвинени от прокуратурата два дни по-рано.