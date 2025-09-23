Обявиха за мъртъв Янек Миланов от Дупница, изчезнал преди повече от пет години

Община Дупница обяви със съобщение на сайта си смъртта на Янек Миланов, изчезнал преди повече от пет години. Облявлението е в отговор на молба от Марио Миланов – брат на безследно изчезналия дупничанин.

На 31 юли, след 22.30 ч., Янек Миланов, роден на 10 юни 1977 г., напуска жилището си в Дупница, като след този момент повече не е видян от никого и няма известие от него. Въпреки предприетие действия по издирването му, до настоящия момент не е намерен, се казва в съобщението.

Янек Миланов беше обявен и за общодържавно издирване, но без резултат.