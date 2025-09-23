БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
"Не знаем като разкопаем какво ще намерим...
Чете се за: 04:50 мин.
Системата за есемеси за платено паркиране в София отново...
Чете се за: 00:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Системата за есемеси за платено паркиране в София отново работи

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
без синя зелена зона софия почивни дни
Снимка: БГНЕС/Архив
Слушай новината

Системата за SMS паркиране в синя и зелена зона в София вече е активна.

Мобилният оператор, който имаше технически затруднения със сървърите си, е отстранил проблема, съобщиха от Центъра за градска мобилност.

Още преди обяд днес от дружеството съобщиха за проблем с обработката на SMS-ите за платено паркиране в София. От ЦГМ увериха, че се работи активно за отстраняване на проблема и уточниха, че няма да се налагат санкции на шофьорите.

