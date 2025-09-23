Системата за есемеси за платено паркиране в София отново работи

Системата за SMS паркиране в синя и зелена зона в София вече е активна.

Мобилният оператор, който имаше технически затруднения със сървърите си, е отстранил проблема, съобщиха от Центъра за градска мобилност.

Още преди обяд днес от дружеството съобщиха за проблем с обработката на SMS-ите за платено паркиране в София. От ЦГМ увериха, че се работи активно за отстраняване на проблема и уточниха, че няма да се налагат санкции на шофьорите.

https://bntnews.bg/news/sistemata-za-esemesi-za-plateno-parkirane-v-sofiya-otnovo-raboti-1357051news.html