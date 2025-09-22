БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Усман Дембеле и Айтана Бонмати са големите победители на наградите "Златната топка" за 2025 г. (ОБЗОР)

Милен Костов
Всичко от автора
Чете се за: 06:17 мин.
Спорт
Усман Дембеле и Айтана Бонмати грабнаха най-престижните награди във футбола на церемония в Париж.

Усман Дембеле
Снимка: БТА
Усман Дембеле спечели най-престижната индивидуална награда в света на футбола "Златната топка" за 2025 г. При дамите с отличието триумфира Айтана Бонмати.

Футболистът на ПСЖ получи трофея на церемония в театър "Шатле" в Париж от носителя на отличието за 2005 година и бивш играч на ПСЖ Роналдиньо. Французинът беше ключова фигура в тима на Пари Сен Жермен, който спечели Шампионска лига. С 33 гола и 13 асистенции, той не само спечели "Златната обувка" на Лига 1 (21 гола), но и беше обявен за играч на сезона в Шампионска лига, отбелязвайки осем гола и добавяйки шест асистенции в 15 мача. Кампания, която го направи най-изявения играч на ПСЖ в историята на турнира. Нападателят спечели още титлата в Лига 1, Купата на Франция и Суперкупата на Европа.

Дембеле е шестият французин, който печели наградата след Мишел Платини (1983, 1984, 1985), Раймон Копа (1958), Жан-Пиер Папен (1991), Зинедин Зидан (1998) и Карим Бензема (2022).

"Това е невероятно. Да получа трофея от Роналдиньо, който е легенда, е невероятна гордост. Благодаря на ПСЖ, че през 2022 г. ме потърсиха. Благодаря на съотборниците ми, които бяха изключителни от първия ден. Благодаря на Насер Ал-Хелайфи, който видя бъдеще в мен. Благодаря на Луси Енрике, който се превърна в мой баща. Благодаря на щаба и всички, които работят в ПСЖ. Благодаря на всички клубове, в които играх. Благодаря на Дидие Дешан и всички, които работят в националния отбор на Франция и всичките му гарнитури. Благодаря на хората, с които израснах. Никога не забравям откъде тръгнах. Благодаря на семейството ми, на майка ми, която винаги се грижеше за мен и ми помагаше в трудните моменти. Благодаря на моя агент, който не спираше да вярва в мен и ме мотивираше", заяви той на сцената.

Негов подгласник остана играчът на Барселона Ламин Ямал, който на възраст от едва 18 години записа впечатляващите 18 гола и 25 асистенции във всички турнири, а каталунците стигнаха до титлата в Ла Лига, както и до Купата на Испания и Суперкупата на страната.

Отличието на списание "Франс Футбол" има своя нов притежател, след като през миналия сезон то попадна в ръцете на полузащитника на Манчестър Сити и Испания Родри. Рекордьор в класацията за най-много спечелени Златни топки остава аржентинецът Лионел Меси с 8.

При дамите Златната топка получи испанката Айтана Бонмати от Барселона, която повтори миналогодишния си успех и стана трикратна носителка на приза. Нейна подгласничка остана сънародничката й Мариона Калдентей от Арсенал. Отличието връчи Андрес Иниеста.

Трофеят "Копа" за най-добър млад играч отиде при Ламин Ямал за втора поредна година. Той е първият двукратен носител на приза. При жените с трофея се поздрави испанката футболистка на Барселона Вики Лопес. Наградите връчи французинът Рафаел Варан.

Наградата, кръстена на Йохан Кройф, за треньор на годината отиде при Сарина Вигман, която изведе женския отбор на Англия до европейска титла. Призът връчи Фабио Капело. При мъжете триумфира наставникът на ПСЖ Луис Енрике, който не присъства на церемонията, защото по същото време отборът му гостуваше на Олимпик Марсилия в шампионатен мач. Единственият друг носител на наградата е миналогодишният победител Карло Анчелоти.

Призьорите на трофея, носещ името на Лев Яшин, представиха Джанлуиджи Буфон и Мери Ърпс. Първият носител на отличието при дамите е вратарката на Челси и Англия Хана Хамптън, докато при мъжете №1 е стражът на Манчестър Сити и Италия Джанлуиджи Донарума, който спечели трофея за втори път след 2021 г. Единственият друг двукратен носител на приза е аржентинецът Емилиано Мартинес.

Наградата "Герд Мюлер" за голмайстор на годината получи нападателят на Арсенал Виктор Гьокереш. Призът връчи един от лауреатите на Златната топка Луиш Фиго. Дебютната награда при дамите получи полякинята Ева Пажор, която играе за Барселона.

За клуб на годината бе избран Арсенал при жените и ПСЖ при мъжете, а наградата връчи Хавиер Пасторе.

Наградата "Сократес" за социален и хуманитарен принос отиде при фондация "Шана", която подкрепя деца, които са жертва на насилие. Организацията е кръстена на малката дъщеря на Луис Енрике, която почина от рядка форма на рак на костите през 2019-а на 9-годишна възраст. Призът връчи принцесата на Монако Шарлийн.

На церемонията присъства и носителят на Златната топка за 1994 г. Христо Стоичков. Водещи бяха притежателят на отличието през 1987 г. Рут Гулит и спортната журналистка Кейт Скот.

Снимки: БТА

#Златна топка 2025 година #Айтана Бонмати #Усман Дембеле

