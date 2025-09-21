Никола Цолов: Формула 2 е предпоследната стъпка от постигането на най-голямата ми мечта

Никола Цолов определи предстоящия си сезон във Формула 2 като предпоследната стъпка към голямата му мечта - участие във Формула 1.

В началото на седмицата стана ясно, че пилотът ще се състезава във Формула 2 пред идния сезон с отбора на Кампос Рейсинг.

"Нямаше избързани решения. Три години във Формула 3 не са малко. Все пак още съм млад и съм един от най-младите на грида. Тази година решението за Формула 2 беше рано, заради което успях да се отпусна във втората част на сезона. Очаквам промяна, но не толкова колкото от Формула 4 към Формула 3. Трябва по-бързо да се адаптирам. Напрежението ще е високо, защото си на косъм от Формула 1. Готов съм за предизвикателството и нямам търпение", сподели той, в интервю за предаването "Арена спорт".

Българинът определи своя отбор Кампос Рейсинг като семейство.

"Отборът е семейство. Важно е, че работя с тях. Нямам търпение да се сработим и да виждаме начини, как да съм по-подготвен за силен старт за догодина. Надявам се да направим повече тестови дни. Още не знам кога е първият тест. Промяната в отбора ме мотивира. Искам да се докажа на себе си и на отбора, за да получа тяхното уважение. Трябва да сме се сработили до края на годината", категоричен е Цолов.

Пилотът е амбициран да остави собствена следа след себе си, макар да признава, че се възхищава на покойния Аертон Сена.

"Искам да приличам на себе си и да напиша моята история, но със сигурност ще искам някои неща да се доближават до него. Дай Боже, в най-добрия вариант, по-добре от него. Той ми е идол и да имам неговите качества, би било привилегия", допълни състезателят.

Фокусът му е насочен само и единствено към неговата мечта, а именно място във Формула 1.

"Формула 2 е предпоследната стъпка от постигането на най-голямата ми мечта", добави Цолов.

Вижте цялото интервю във видеото.