БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Гледайте премиера Росен Желязков в "Интервюто"...
Чете се за: 00:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Никола Цолов: Формула 2 е предпоследната стъпка от постигането на най-голямата ми мечта

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:32 мин.
Спорт
Запази

Българският пилот говори за сезона във Формула 3, Кампос Рейсинг и неговия идол Аертон Сена в интервю за БНТ.

Scroll left Scroll right
Слушай новината

Никола Цолов определи предстоящия си сезон във Формула 2 като предпоследната стъпка към голямата му мечта - участие във Формула 1.

В началото на седмицата стана ясно, че пилотът ще се състезава във Формула 2 пред идния сезон с отбора на Кампос Рейсинг.

"Нямаше избързани решения. Три години във Формула 3 не са малко. Все пак още съм млад и съм един от най-младите на грида. Тази година решението за Формула 2 беше рано, заради което успях да се отпусна във втората част на сезона. Очаквам промяна, но не толкова колкото от Формула 4 към Формула 3. Трябва по-бързо да се адаптирам. Напрежението ще е високо, защото си на косъм от Формула 1. Готов съм за предизвикателството и нямам търпение", сподели той, в интервю за предаването "Арена спорт".

Българинът определи своя отбор Кампос Рейсинг като семейство.

"Отборът е семейство. Важно е, че работя с тях. Нямам търпение да се сработим и да виждаме начини, как да съм по-подготвен за силен старт за догодина. Надявам се да направим повече тестови дни. Още не знам кога е първият тест. Промяната в отбора ме мотивира. Искам да се докажа на себе си и на отбора, за да получа тяхното уважение. Трябва да сме се сработили до края на годината", категоричен е Цолов.

Пилотът е амбициран да остави собствена следа след себе си, макар да признава, че се възхищава на покойния Аертон Сена.

"Искам да приличам на себе си и да напиша моята история, но със сигурност ще искам някои неща да се доближават до него. Дай Боже, в най-добрия вариант, по-добре от него. Той ми е идол и да имам неговите качества, би било привилегия", допълни състезателят.

Фокусът му е насочен само и единствено към неговата мечта, а именно място във Формула 1.

"Формула 2 е предпоследната стъпка от постигането на най-голямата ми мечта", добави Цолов.

Вижте цялото интервю във видеото.

Свързани статии:

Мечтата е факт! Никола Цолов ще кара във Формула 2
Мечтата е факт! Никола Цолов ще кара във Формула 2
Българският пилот ще продължи да се състезава за Кампос Рейсинг.
Чете се за: 02:10 мин.
#Кампос Рейсинг #Формула 2 #Никола Цолов #Арена спорт

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

НА ЖИВО: Световното първенство по лека атлетика в Токио
1
НА ЖИВО: Световното първенство по лека атлетика в Токио
Второ огнище пламна край село Горнослав
2
Второ огнище пламна край село Горнослав
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
3
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
Голям пожар гори край бившата рафинерия "Плама" до Плевен
4
Голям пожар гори край бившата рафинерия "Плама" до Плевен
Владимир Николов: България е по-силният отбор от Португалия, но подценяване не бива
5
Владимир Николов: България е по-силният отбор от Португалия, но...
Покачването на цените ще продължи до края на годината, прогнозират икономисти
6
Покачването на цените ще продължи до края на годината, прогнозират...

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
2
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Почина отец Иван от Нови хан
3
Почина отец Иван от Нови хан
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от реанимация
4
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от...
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
5
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
6
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти

Още от: Видео

Андон Николов в предаването "Зала на славата"
Андон Николов в предаването "Зала на славата"
Божидар Сарабоюков: Готов съм за повече Божидар Сарабоюков: Готов съм за повече
Чете се за: 04:02 мин.
Владимир Николов: Мечтата на всеки родител е децата му да го задминат Владимир Николов: Мечтата на всеки родител е децата му да го задминат
Чете се за: 04:12 мин.
Юлияна Янева: Сребърният медал от Токио е най-голямото ми постижение в женската борба Юлияна Янева: Сребърният медал от Токио е най-голямото ми постижение в женската борба
Чете се за: 02:15 мин.
НА ЖИВО: Световното първенство по лека атлетика в Токио НА ЖИВО: Световното първенство по лека атлетика в Токио
14634
Чете се за: 07:45 мин.
Георги Дерменджиев: Много искам българският футбол да се съживи, но няма светлина Георги Дерменджиев: Много искам българският футбол да се съживи, но няма светлина
Чете се за: 02:57 мин.

Водещи новини

Двама души загинаха при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
Двама души загинаха при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Премиерът Росен Желязков ще участва в 80-ата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк Премиерът Росен Желязков ще участва в 80-ата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Наталия Киселова: Коалицията е като тръстиката - огъва се, но не се пречупва Наталия Киселова: Коалицията е като тръстиката - огъва се, но не се пречупва
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Заради кибератаката: Продължават проблемите на няколко европейски летища Заради кибератаката: Продължават проблемите на няколко европейски летища
Чете се за: 01:30 мин.
По света
Овладян е големият пожар над асеновградското село Горнослав
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Цените на повечето храни, плодове и зеленчуци се повишават на...
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
"Източен страж": Британски изтребители осъществиха първия...
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Гледайте премиера Росен Желязков в "Интервюто" по БНТ 1...
Чете се за: 00:17 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ