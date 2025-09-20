БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Владимир Николов: България е по-силният отбор от Португалия, но подценяване не бива

от БНТ
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Владо Николов
Бившият капитан на националния отбор по волейбол Владимир Николов гостува в предаването „Арена спорт“ по БНТ. Поводът бе предстоящият осминафинал на световното първенство, в който България ще срещне Португалия.

Николов изрази оптимизъм за представянето на „лъвовете“, но предупреди, че етапът на елиминации не допуска грешки.
„По-силният отбор сме ние, но не трябва да има никакво подценяване. Всяка грешна стъпка може да е последна. Разликата в класите е в наша полза, но започваме от 0:0“, коментира той.

Бившият диагонал похвали стабилността и зрелия стил на игра на националите:
„Най-много ми хареса, че играят модерен волейбол със сравнително малко грешки. Нямат големи амплитуди. Три мача подред се представяме стабилно и изчистено.“

Попитан за синовете си Александър и Симеон, които са ключови играчи в отбора, Николов заяви:
„Да, те са лидери по точки и начални удари, но волейболът е колективен спорт. Заслугата е на целия състав и на щаба.“

Той даде висока оценка и за работата на селекционера Джанлоренцо Бленджини, когото определи като „безспорен специалист“ с големи успехи в международния волейбол:
„Основната заслуга за начина, по който играе отборът, е негова. Дава ясни и конкретни указания, които момчетата изпълняват.“

Николов направи и паралел с времето, когато сам бе национал:
„Волейболът се промени много за последните 20 години – стана по-бърз, по-физически и техничен. Имаме традиции и силни поколения, които ни поддържат в елита.“

В края на разговора той сподели личното си желание:
„Мечтата на всеки родител е децата му да го надминат. Аз бих бил най-щастливият човек на земята, ако това се случи.“

