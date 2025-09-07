БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
За първи път: Русия удари правителствената сграда в Украйна
Чете се за: 03:10 мин.
Валентин Димов: Българският финал на US Open е стимул за подрастващите в спорта

Спорт
Валентин Димов смята, че достигането на Иван Иванов и Александър Василев до финала на US Open при юношите, е стимул за подрастващите, които сега започват да се занимават със спорт изобщо.

На въпрос с какво спечели Иван Иванов трофея, капитанът на България за "Купа Дейвис" отговори:

"Аз лично смятам, че беше малко по-спокоен, доста по-устойчив психологически. В някакъв момент видяхме Александър да се пропука, да допусне някои грешки, които в тениса, за съжаление, няколко пъти са фатални и не можеш да се върнеш. Така че смятам, че Иван игра малко по-спокоен, малко по-уверено и по-стабилно."

"Иван играе малко по-агресивен стил на игра, по-агресивен тенис, което беше и предпоставка той да има малко повече плюсове или по-голям процент за спечелване на мача, понеже играеха на твърдена настилка", обясни Димов.

Капитанът разясни какво да очакваме от представянето на тима ни в предстоящите срещи с Финландия от "Купа Дейвис" в Пловдив другата седмица.

"За хубаво или за лошо, в тениса е така, приключва единият турнир, независимо какъв успех си направил, трябва веднага да се отърсиш от всички емоции. От днес ние започваме нашия лагер в Пловдив. Мачовете са на 13 и на 14 септември. Надявам се момчетата да успеят да се възстановят по най-добрия начин, да бъдат възстановени, емоционално да бъдат готови да посрещнат тези мачове, които ще бъде нещо ново, особено за Александър Василев, който е дебютант в отбора. И аз вярвам в тях, вярвам в техните възможности, а и на всички момчета, които са част от състава", сподели Димов.

В състава са още Александър Донски, Пьотр Нестеров и Янаки Милев.

"Много млад отбор, който миналата година постигна страхотен успех в Пловдив. Успяхме да играем мач за изкачване в Световна група 1 и с този млад състав ние успяхме да постигнем победа февруари над Румъния. И аз вярвам в тези млади момчета и смятам, че сме на прав път. Аз също се надявам, да дадат много хора, да подкрепят младите момчета, да подкрепят целия отбор", каза още Димов.

Вижте разговора във видеото!

