БФС обявява днес новия селекционер на националния отбор

Важен ден предстои за националните отбори на България по футбол. Днес Изпълнителният комитет на Българския футболен съюз ще проведе заседание от 11:00 часа, като основните решения, които се очакват, са свързани с новите селекционери при мъжете и младежите.

Очакванията са Александър Димитров да поеме представителния отбор и да наследи на поста Илиан Илиев. Така младежите остават без наставник, а бъдещият такъв вероятно ще бъде Тодор Янчев.

От Централата обявиха, че след края на заседанието ще бъде проведена пресконференция, на която ще бъдат съобщени взетите решения.

Пред новия селекционер няма особено време, защото световните квалификации продължават. На 11 октомври в София ще гостува Турция, а три дни по-късно „лъвовете“ имат визита на Испания.

Останалите две квалификации са гостуване в Турция на 15 ноември и три дни по-късно домакинство на Грузия.