БФС обявява днес новия селекционер на националния отбор

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:07 мин.
Спорт
Очакванията са Александър Димитров да поеме представителния отбор и да наследи на поста Илиан Илиев. Така младежите остават без наставник, а бъдещият такъв вероятно ще бъде Тодор Янчев.

Георги Иванов,
Снимка: startphoto.bg
Важен ден предстои за националните отбори на България по футбол. Днес Изпълнителният комитет на Българския футболен съюз ще проведе заседание от 11:00 часа, като основните решения, които се очакват, са свързани с новите селекционери при мъжете и младежите.

От Централата обявиха, че след края на заседанието ще бъде проведена пресконференция, на която ще бъдат съобщени взетите решения.

Пред новия селекционер няма особено време, защото световните квалификации продължават. На 11 октомври в София ще гостува Турция, а три дни по-късно „лъвовете“ имат визита на Испания.

Останалите две квалификации са гостуване в Турция на 15 ноември и три дни по-късно домакинство на Грузия.

#Български футболен съюз (БФС) #Георги Иванов

