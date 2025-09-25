БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ЕК откри две нови наказателни процедури срещу България
Президентът Радев: Да изградим стена срещу покварата във...
Признаха Саркози за виновен в престъпен заговор с Кадафи
"Тренд": При избори днес - ГЕРБ начело,...
ЕК откри две нови наказателни процедури срещу България

от БНТ , Източник: БТА
По света
Те са свързани с достъпа на инвеститорите до корпоративна публична информация и с маркировките върху огнестрелните оръжия

Европейската комисия съобщи днес, че открива две нови наказателни процедури срещу България. Процедурите са свързани с достъпа на инвеститорите до корпоративна публична информация и с маркировките върху огнестрелните оръжия.

Комисията призовава държавите в ЕС да въведат изцяло европейските правила за т. нар. единна точка за достъп (ESAP), за да се осигури достъп на инвеститорите до корпоративна публична информация. Комисията открива процедури за нарушение срещу нашата страна, Естония, Испания, Франция, Хърватия, Италия, Латвия, Литва, Нидерландия, Австрия, Португалия, Полша, Румъния, Словения и Швеция.

Тези държави не са въвели изцяло правилата, свързани със създаване на централизиран механизъм за лесно достъпна, сравнима и използваема публична информация на инвеститорите и други заинтересовани страни. Посочените държави не са спазили срока за въвеждане на промените до 10 юли тази година. Комисията днес изпраща официални уведомителни писма и дава срок от два месеца, а при липса на задоволителен отговор може да реши да продължи с процедурата.

ЕК призова също държавите от ЕС да въведат изцяло новите правила за минималната дълбочина на маркировките върху огнестрелните оръжия и основните им части. Комисията открива производства за нарушение срещу България, Чехия, Полша, Португалия и Финландия, защото не са съобщили какви мерки са взели за прилагане на европейските правила в срока до 22 юли.

Промените предвиждат ново правило за минималната дълбочина на маркировките от 0,08 мм, за да имат производителите равни условия. Определената минимална дълбочина съответства на изискванията на най-важните пазари извън ЕС и осигурява съвместимост при износа на огнестрелни оръжия, пояснява комисията. Маркировката осигурява проследимост на огнестрелните оръжия и е от ключово значение за безопасността и сигурността на гражданите на ЕС, се допълва в съобщението.

Комисията дава срок от два месеца за предприемане на необходимите действия, като след това може да продължи с процедурата.

#ЕК #наказателни процедури #България

