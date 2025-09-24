БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Прокурорският син, задържан с 50 кг марихуана, остава в...
Чете се за: 01:00 мин.
EK: Създаването на антикорупционна комисия в България е...
Чете се за: 01:27 мин.
4 лева за час: Двоен скок на цените за синя и зелена зона...
Чете се за: 02:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Георги Иванов: Пожелавам на Александър Димитров да бъде треньор на България следващите 10 години

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:55 мин.
Спорт
Запази

БФС е имал достатъчно много алтернативи за поста, но напускането на Илиев се е случило в труден момент, каза президентът на БФС.

Георги Иванов
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Президентът на БФС Георги Иванов коментира на пресконференция след заседанието на Изпълнителния комитет решението за избора на Александър Димитров за нов селекционер на представителния отбор на България. Иванов пожела на младия треньор да остане на поста в следващите 10 години и да постигне добри резултати.

„Спряхме се на Александър Димитров, защото той познава много добре ситуацията и за него би било най-лесно да се адаптира към обстановката. Той работи от много години във федерацията, познава отлично футболистите и си заслужи мястото, за да води мъжкия национален отбор на България. Пожелавам му успех, защото успехите на националния отбор са на всички българи. Убеден съм, че тази селекция на България има по-голям потенциал, отколкото показа в мачовете с Испания и Грузия. Пожелавам на Александър Димитров да бъде треньор на България следващите 10 години и да постигне по-големи резултати от всички свои предшественици”, коментира Иванов пред журналисти.

Той допълни, че треньорската професия е толкова специфична, че понякога и петгодишен договор да имаш, това нищо не означава.

Президентът на БФС беше помолен да коментира дали е имало конфликт между предишния национален селекционер Илиан Илиев и един от водещите български футболисти Илия Груев по време и след мача с Испания на 4-и септември (0:3).

„Не мога да коментирам неща от кухнята. Аз все пак съм президент на федерацията и тези неща ги научавам по-късно, както и вие. Но сега имаме нов треньор и се надявам нова обстановка. Искам да кажа, че съм изключително разочарован от поведението на отбора в мача с Испания, където се видя, че сме направили само шест фаула. Испанците са направили 17. Същото е представянето ни и в юнските мачове с Кипър и Гърция. Отборът пропадаше и е време да се спре това пропадане", допълни Иванов.

БФС е имал достатъчно много алтернативи за поста, но напускането на Илиев се е случило в труден момент.

„Назначението на Александър Димитров е и със задача да започне да налага момчета от младежкия отбор, да се започне сега и след това да продължи в Лигата на нациите. И се надявам, че за следващите европейски квалификации ще имаме един боеспособен отбор. Искам също така резултатите да се стабилизират. Защото знам, че нашият национален отбор има по-голям потенциал. И вярвам, че ще заиграем по-добре. Не ме разбирайте погрешно – не съм казал, че ще станем световни шампиони“, добави президентът на БФС.

Започнали сме една стратегия и се надявам, че в бъдеще ще се видят резултатите. Имаме 4 отбора, които не играят с българи, но другите използват и това ще си проличи. Стараем се да развиваме и първенството, поради което отборите в Първа лига намаляват на 14 за по-голяма конкуренция. Имаме и готова категоризация, но няма как да я реализираме без подкрепата на правителството. Няма как да скочиш 209 см като Стефка Костадинова, ако не си подготвен максимално добре. Но както се казва – и най-дългият път започва с една малка крачка“, обясни Иванов.

Свързани статии:

Александър Димитров: За мен е чест и огромна отговорност пред цялата страна
Александър Димитров: За мен е чест и огромна отговорност пред цялата страна
В щаба на новия национален селекционер като помощник-треньори...
Чете се за: 01:45 мин.
Александър Димитров е новият селекционер на националния отбор по футбол
Александър Димитров е новият селекционер на националния отбор по футбол
Мястото на Александър Димитров начело на младежкия национален отбор...
Чете се за: 03:00 мин.
#Геоорги Иванов # Александър Димитров

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
1
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
2
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста
3
Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста
Стрелба в "Бояна": Мъж е прострелян от моторист
4
Стрелба в "Бояна": Мъж е прострелян от моторист
Отборът на САЩ ще бъде съперник на България на четвъртфиналите на световното първенство по волейбол
5
Отборът на САЩ ще бъде съперник на България на четвъртфиналите на...
"Не знаем като разкопаем какво ще намерим отдолу": График за ремонта в "Дружба" 2 ще има, но спазването му не се гарантира
6
"Не знаем като разкопаем какво ще намерим отдолу": График...

Най-четени

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
2
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са предсмъртно писмо
3
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са...
Откриха втори спътник на Земята
4
Откриха втори спътник на Земята
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
5
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
6
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...

Още от: Национални отбори

Александър Димитров: За мен е чест и огромна отговорност пред цялата страна
Александър Димитров: За мен е чест и огромна отговорност пред цялата страна
БФС обявява днес новия селекционер на националния отбор БФС обявява днес новия селекционер на националния отбор
Чете се за: 01:07 мин.
На тази дата: Христо Стоичков направи своя дебют с националния отбор На тази дата: Христо Стоичков направи своя дебют с националния отбор
Чете се за: 01:17 мин.
Обявяват новия селекционер на България на 24 септември Обявяват новия селекционер на България на 24 септември
Чете се за: 01:25 мин.
Зидан е постигнал споразумение за поста старши треньор на Франция Зидан е постигнал споразумение за поста старши треньор на Франция
Чете се за: 01:05 мин.
Ясни са потенциалните съперници на България в Лигата на нациите Ясни са потенциалните съперници на България в Лигата на нациите
Чете се за: 01:10 мин.

Водещи новини

Прокурорският син, задържан с 50 кг марихуана, остава в ареста
Прокурорският син, задържан с 50 кг марихуана, остава в ареста
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Зафиров за водната криза: 3,7 млрд. лв. са необходими за разрешаване на проблема с остарялата ВиК мрежа Зафиров за водната криза: 3,7 млрд. лв. са необходими за разрешаване на проблема с остарялата ВиК мрежа
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
4 лева за час: Двоен скок на цените за синя и зелена зона предлагат от Столичната община 4 лева за час: Двоен скок на цените за синя и зелена зона предлагат от Столичната община
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
1562 лв. на месец ще взимат докторантите от 1 октомври 1562 лв. на месец ще взимат докторантите от 1 октомври
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
EK: Създаването на антикорупционна комисия в България е част от ПВУ
Чете се за: 01:27 мин.
По света
Съветникът на президента Пламен Узунов осъди прокуратурата за 100...
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Промяна в позицията? Тръмп даде сигнал - ще си върне ли Украйна...
Чете се за: 03:27 мин.
По света
Подводно пристанище до крепостта Ерите разкри експедиция край нос...
Чете се за: 04:37 мин.
Общество
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ