Георги Иванов: Пожелавам на Александър Димитров да бъде треньор на България следващите 10 години

Президентът на БФС Георги Иванов коментира на пресконференция след заседанието на Изпълнителния комитет решението за избора на Александър Димитров за нов селекционер на представителния отбор на България. Иванов пожела на младия треньор да остане на поста в следващите 10 години и да постигне добри резултати.

„Спряхме се на Александър Димитров, защото той познава много добре ситуацията и за него би било най-лесно да се адаптира към обстановката. Той работи от много години във федерацията, познава отлично футболистите и си заслужи мястото, за да води мъжкия национален отбор на България. Пожелавам му успех, защото успехите на националния отбор са на всички българи. Убеден съм, че тази селекция на България има по-голям потенциал, отколкото показа в мачовете с Испания и Грузия. Пожелавам на Александър Димитров да бъде треньор на България следващите 10 години и да постигне по-големи резултати от всички свои предшественици”, коментира Иванов пред журналисти.

Той допълни, че треньорската професия е толкова специфична, че понякога и петгодишен договор да имаш, това нищо не означава.

Президентът на БФС беше помолен да коментира дали е имало конфликт между предишния национален селекционер Илиан Илиев и един от водещите български футболисти Илия Груев по време и след мача с Испания на 4-и септември (0:3).

„Не мога да коментирам неща от кухнята. Аз все пак съм президент на федерацията и тези неща ги научавам по-късно, както и вие. Но сега имаме нов треньор и се надявам нова обстановка. Искам да кажа, че съм изключително разочарован от поведението на отбора в мача с Испания, където се видя, че сме направили само шест фаула. Испанците са направили 17. Същото е представянето ни и в юнските мачове с Кипър и Гърция. Отборът пропадаше и е време да се спре това пропадане", допълни Иванов.

БФС е имал достатъчно много алтернативи за поста, но напускането на Илиев се е случило в труден момент.

„Назначението на Александър Димитров е и със задача да започне да налага момчета от младежкия отбор, да се започне сега и след това да продължи в Лигата на нациите. И се надявам, че за следващите европейски квалификации ще имаме един боеспособен отбор. Искам също така резултатите да се стабилизират. Защото знам, че нашият национален отбор има по-голям потенциал. И вярвам, че ще заиграем по-добре. Не ме разбирайте погрешно – не съм казал, че ще станем световни шампиони“, добави президентът на БФС.

„Започнали сме една стратегия и се надявам, че в бъдеще ще се видят резултатите. Имаме 4 отбора, които не играят с българи, но другите използват и това ще си проличи. Стараем се да развиваме и първенството, поради което отборите в Първа лига намаляват на 14 за по-голяма конкуренция. Имаме и готова категоризация, но няма как да я реализираме без подкрепата на правителството. Няма как да скочиш 209 см като Стефка Костадинова, ако не си подготвен максимално добре. Но както се казва – и най-дългият път започва с една малка крачка“, обясни Иванов.