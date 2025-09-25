БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Пенсионерите ще могат да вземат пенсията си от всяка пощенска станция в едно населено място

Чете се за: 02:45 мин.
У нас
изплащането пенсиите започва септември
Пенсионерите вече ще могат да получават пенсията си от всяка пощенска станция в населеното място по постоянния или настоящия им адрес, без да е необходимо да подават заявление за промяна на избрания от тях клон. Това облекчение предвиждат промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, които бяха одобрени от Министерския съвет.

Досега те трябваше да заявяват искането си за промяна във всички случаи – дори когато новата пощенска станция е в същото населено място. За пенсионерите остава ангажиментът да подават заявления, когато пощенският клон, от който искат да получават пенсията си, е в населено място, различно от постоянния или настоящия им адрес.

С измененията се прецизират действията на пенсионния орган за удължаване на срока за изплащане на пенсията в случаите на забавяне в медицинската експертиза при отпусната пенсия за инвалидност с изтичащ срок и при преосвидетелстване на лицата съобразно регламентираните в Закона за здравето възможности.

За хората с отпусната пенсия по българското законодателство, които са с постоянен адрес в чужбина и за които не се прилагат международни договори или европейски регламенти за координация на системите за социална сигурност, се създава задължение да подават декларация за продължаване получаването на пенсията (т. нар. декларация живот) веднъж годишно. Промяната е свързана с това, че те живеят в държави, с които не се прилагат механизми за уведомяване в случай на смърт и са налице случаи, при които органът по пенсионно осигуряване узнава за това обстоятелство от наследниците или от трети лица на много по-късен етап.

Правителството одобри и промени в Наредбата за прехвърляне на пенсионни права от и към пенсионните схеми на Европейския съюз, на Европейската централна банка и на Европейската инвестиционна банка.

С двете наредби се предвижда длъжностните лица в териториалното поделение на НОИ – София-град да обработват постъпилите заявления във връзка с отпускането, изплащането и преизчисляването на пенсиите на лица с постоянен адрес в чужбина и да издават удостоверителни документи по повод тяхното право на пенсия. Същите длъжностни лица ще отговарят и за осъществяването на пенсионните трансфери от и към пенсионни схеми на Европейския съюз, на Европейската централна банка и на Европейската инвестиционна банка.

