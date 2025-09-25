Кирил Котев: Александър Димитров е най-добрият вариант за национален селекционер

Кирил Котев е на мнение, че Александър Димитров е най-добрият вариант за селекционер на националния отбор на България при мъжете. Техническият директор на националните отбори по футбол допълни, че целта е да има все повече момчета в представителния тим.

Той е убеден, че националният отбор има повече качества и че ще покаже по-добри резултати.

"Идеята ни е да вкараме повече млади момчета в първия отбор. За мене лично Александър Димитров е най-добрият вариант за национален селекционер. През годините е бил начело на националните отбори за юноши до 17 и до 19 години и е напълно запознат с повечето момчета, почти всички ги познава лично."

„Убеден съм, че този национален отбор на България има много повече качества и ще покаже по-добри и резултати. Но съм съгласен, че когато пък няма такива резултати, най-нормалното нещо е да има критики."

Той сподели, че е нормално да има и критики към „лъвовете“.

"За нас е важно да видим единоборство на терена. Не може за цял мач срещу Испания да видим само шест фаула и да не получим нито един жълт картон. С Димитров доста неща сме обсъдили преди подписването на договора му. Ще има промяна, в това съм сигурен."

"Другите треньори, които сме обсъждали, ще си ги запазя за мене и за президента на централата Георги Иванов. Но той (б.а – Александър Димитров) е правилният избор за поста", завърши техническият шеф на националните отбори.