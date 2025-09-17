НА ЖИВО: Финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3

От 14 до 21 септември Българската национална телевизия ще излъчва световното първенство по борба.

Загреб ще събере близо 900 състезатели, които ще се борят за медалите в трите стила – класически, свободен и жени.

България ще бъде представена от 14 състезатели.

Първи на тепиха излизат участниците в свободния стил, които ще разпределят медалите в дните от 14 до 16 септември.

Седем ще са българските борци – Ивайло Тисов /57 кг/, Микяй Наим /65 кг/, Михаил Георгиев /70 кг/, Рамазан Рамазанов /74 кг/, Ахмед Батаев /92 кг/, Ахмед Магамаев /97 кг/ и Ален Хубулов /125 кг/.

Михаил Георгиев ще се бори на репешажите, Хубулов отпадна



Без българско участие в първата вечерна сесия на световното по борба

Ахмед Магамаев продължава на репешаж на световното първенство по борба, Микяй Наим отпадна

Ахмед Магамаев ще спори за бронза на световното в Загреб

Ахмед Магамаев загуби битката за бронза на световното в Загреб



Жените влизат в битка за отличията от 16 до 18 септември, като там българките ще бъдат 3 – Биляна Дудова /62 кг/, Юлияна Янева /68 кг/ и Ванеса Георгиева /76 кг/.

Юлияна Янева е полуфиналистка на световното първенство по борба в Загреб

Последните три дни са отредени за категориите в класическия стил, като четирима ще бъдат българските представители там – Николай Вичев /63 кг/, Дейвид Димитров /72 кг/, Стоян Кубатов /77 кг/ и Даниел Александров /87 кг/.

БНТ 3 ще предава двубоите за медалите, като прякото предаване всяка вечер започва в 19:00 ч.

Излъчването на световните първенства по лека атлетика и борба е последният етап от кампанията „Спортно лято с БНТ 3“.

В последните 4 месеца спортно-развлекателният канал на Българската национална телевизия даде възможност на зрителите да видят на живо над 500 часа значими състезания от световна класа в различни видове спорт. Привържениците имаха възможността да видят на живо два големи футболни турнира - световното клубно първенство и европейския шампионат за жени, както и срещите на националния отбор.

Зрителите имаха възможността да наблюдават в реално време и вълнуващите състезания от световните първенства по художествена гимнастика, плувни спортове, модерен петобой, автомобилните GT серии, европейските шампионати по спортна и художествена гимнастика, гребане, лека атлетика, конен спорт.

Кампанията „Спортно лято с БНТ 3“ даде шанса дори на най-неизкушения зрител да се докосне до спортни събития от световна класа и постигна целта, поставена в нейното мото – „Емоция, която си заслужава да изживеете“.

Гледайте преките предавания от финалните сесии на световния шампионат по борба всяка вечер от 14 до 21 септември от 19:00 часа само по БНТ 3!