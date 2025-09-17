БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
За 90 дни: Части от столичния кв. "Дружба" 2...
Чете се за: 01:47 мин.
Пускат 24-часова винетка
Чете се за: 03:05 мин.
Алексей Навални е бил отровен, съобщи вдовицата му Юлия
Чете се за: 04:27 мин.
Патриархът: Вярата, надеждата и любовта - няма нещо...
Чете се за: 01:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

НА ЖИВО: Финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:17 мин.
Борба
Запази

Гледайте битките за отличията от 14 до 21 септември от 19:00 ч.

Scroll left Scroll right
Слушай новината

От 14 до 21 септември Българската национална телевизия ще излъчва световното първенство по борба.

Загреб ще събере близо 900 състезатели, които ще се борят за медалите в трите стила – класически, свободен и жени.

България ще бъде представена от 14 състезатели.

Първи на тепиха излизат участниците в свободния стил, които ще разпределят медалите в дните от 14 до 16 септември.

Седем ще са българските борци – Ивайло Тисов /57 кг/, Микяй Наим /65 кг/, Михаил Георгиев /70 кг/, Рамазан Рамазанов /74 кг/, Ахмед Батаев /92 кг/, Ахмед Магамаев /97 кг/ и Ален Хубулов /125 кг/.

Михаил Георгиев ще се бори на репешажите, Хубулов отпадна

Без българско участие в първата вечерна сесия на световното по борба

Ахмед Магамаев продължава на репешаж на световното първенство по борба, Микяй Наим отпадна

Ахмед Магамаев ще спори за бронза на световното в Загреб

Ахмед Магамаев загуби битката за бронза на световното в Загреб

Жените влизат в битка за отличията от 16 до 18 септември, като там българките ще бъдат 3 – Биляна Дудова /62 кг/, Юлияна Янева /68 кг/ и Ванеса Георгиева /76 кг/.

Юлияна Янева е полуфиналистка на световното първенство по борба в Загреб

Последните три дни са отредени за категориите в класическия стил, като четирима ще бъдат българските представители там – Николай Вичев /63 кг/, Дейвид Димитров /72 кг/, Стоян Кубатов /77 кг/ и Даниел Александров /87 кг/.

БНТ 3 ще предава двубоите за медалите, като прякото предаване всяка вечер започва в 19:00 ч.

Излъчването на световните първенства по лека атлетика и борба е последният етап от кампанията „Спортно лято с БНТ 3“.

В последните 4 месеца спортно-развлекателният канал на Българската национална телевизия даде възможност на зрителите да видят на живо над 500 часа значими състезания от световна класа в различни видове спорт. Привържениците имаха възможността да видят на живо два големи футболни турнира - световното клубно първенство и европейския шампионат за жени, както и срещите на националния отбор.

Зрителите имаха възможността да наблюдават в реално време и вълнуващите състезания от световните първенства по художествена гимнастика, плувни спортове, модерен петобой, автомобилните GT серии, европейските шампионати по спортна и художествена гимнастика, гребане, лека атлетика, конен спорт.

Кампанията „Спортно лято с БНТ 3“ даде шанса дори на най-неизкушения зрител да се докосне до спортни събития от световна класа и постигна целта, поставена в нейното мото – „Емоция, която си заслужава да изживеете“.

Гледайте преките предавания от финалните сесии на световния шампионат по борба всяка вечер от 14 до 21 септември от 19:00 часа само по БНТ 3!

Свързани статии:

Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Шампионатът на планетата е в Токио, а преките предавания по БНТ 3...
Чете се за: 06:02 мин.
#световно първенство по борба в Загреб 2025 г.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Кметът на Огняново е нападнат от собственик на хотелски комплекс заради незаконни сондажи на минерална вода
1
Кметът на Огняново е нападнат от собственик на хотелски комплекс...
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
2
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Връхлитат ни студ и силен вятър
3
Връхлитат ни студ и силен вятър
НА ЖИВО: Финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
4
НА ЖИВО: Финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
Валежи и ветровито време ни очакват утре
5
Валежи и ветровито време ни очакват утре
Алексей Навални е бил отровен, съобщи вдовицата му Юлия
6
Алексей Навални е бил отровен, съобщи вдовицата му Юлия

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
2
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
3
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Почина отец Иван от Нови хан
4
Почина отец Иван от Нови хан
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
5
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
6
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана

Още от: Видео

Серафим Бързаков: Юлияна Янева спечели четири много тежки срещи
Серафим Бързаков: Юлияна Янева спечели четири много тежки срещи
Юлияна Янева: Успях да покажа коя е Юлиана Янева Юлияна Янева: Успях да покажа коя е Юлиана Янева
Чете се за: 01:25 мин.
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3 Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
9499
Чете се за: 06:02 мин.
Спортни новини 17.09.2025 г., 12:25 ч. Спортни новини 17.09.2025 г., 12:25 ч.
Спортни новини 17.09.2025 г., 06:30 ч. Спортни новини 17.09.2025 г., 06:30 ч.
Спортни новини 16.09.2025 г., 20:50 ч. Спортни новини 16.09.2025 г., 20:50 ч.

Водещи новини

За 90 дни: Части от столичния кв. "Дружба" 2 остават без топла вода и парно от октомври до Нова година
За 90 дни: Части от столичния кв. "Дружба" 2 остават без...
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
(Не)доверие и власт: Бурни дебати по петия вот срещу кабинета "Желязков" в Народното събрание (Не)доверие и власт: Бурни дебати по петия вот срещу кабинета "Желязков" в Народното събрание
Чете се за: 08:35 мин.
У нас
ВМЗ-Сопот и постът шеф на ДАНС на фокус в кулоарите ВМЗ-Сопот и постът шеф на ДАНС на фокус в кулоарите
Чете се за: 06:47 мин.
У нас
Президентът Румен Радев отказа да назначи Деньо Денев за шеф на ДАНС Президентът Румен Радев отказа да назначи Деньо Денев за шеф на ДАНС
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
"Зависими", "бухалки" и...
Чете се за: 06:55 мин.
У нас
Тръмп във Великобритания: Майстор с черен колан или най-опасният...
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Алексей Навални е бил отровен, съобщи вдовицата му Юлия
Чете се за: 04:27 мин.
По света
Пускат 24-часова винетка
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ