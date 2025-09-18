БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Пловдив затваря центъра за движение на стари коли
Чете се за: 01:30 мин.
Щетите от пожара в Пирин са за над 16 милиона лева
Чете се за: 00:55 мин.
Проф. Ива Христова: Ваксината срещу варицела ще намали...
Чете се за: 03:37 мин.
Без вода в 7 квартала на София
Чете се за: 00:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Пловдив затваря центъра за движение на стари коли

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Мариела Хубинова
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Запази
пловдив затваря центъра движение стари коли месеца
Слушай новината

В Пловдив въвеждат зони с ниски емисии от края на 2026 година.

Автомобили от първа и втора екологична група, което не съответства на екокатегория, няма да бъдат допускани до центъра на града, с цел да се подобри качеството на въздуха.

Бензинови коли над 34 години и дизелови над 24 години към дата 1 октомври 2026 г. ще бъдат ограничени да се движат в центъра на Пловдив в т.нар. "малък ринг".

Наредбата, която засяга мерките за подобряване качеството на въздуха, беше гласувана от общинските съветници след разгорещени дебати.

Според част от съветниците, които гласуваха "против" наредбата, тя е много компромисна и дори ще създаде хаос сред гражданите. Те мотивираха отрицателния си вот с липсата на изградени буферни паркинги, градският транспорт, по думите им, не функционира оптимално.

При гласуването на наредбата беше прието, че ретро автомобилите ще бъдат изключени от обсега на въведените забрани. Първоначалната зона с ниски емисии ще бъде разширена от началото на 2028 година.

Също така се предвижда от 2027 г. да се забрани отоплението на дърва и въглища. От общината припомниха, че и в момента се работи по програми за подмяна на тези отоплителни уреди с по-екологични.

#затваря центъра #стари коли #Пловдив

Последвайте ни

ТОП 24

НА ЖИВО: Световно първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
1
НА ЖИВО: Световно първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Поредица от над 100 земетресения разтревожи жители и туристи на гръцкия остров Кефалония
2
Поредица от над 100 земетресения разтревожи жители и туристи на...
Полицай почина в София, докато изпълнява служебните си задължения
3
Полицай почина в София, докато изпълнява служебните си задължения
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
4
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
За 90 дни: Части от столичния кв. "Дружба" 2 остават без топла вода и парно от октомври до Нова година
5
За 90 дни: Части от столичния кв. "Дружба" 2 остават без...
Без вода в 7 квартала на София
6
Без вода в 7 квартала на София

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
2
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
3
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Почина отец Иван от Нови хан
4
Почина отец Иван от Нови хан
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
5
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
6
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана

Още от: Регионални

Симулативна тренировка с евакуация и задържан "терорист" в Община Бургас
Симулативна тренировка с евакуация и задържан "терорист" в Община Бургас
Пожар във варненски мол наложи частична евакуация на хората Пожар във варненски мол наложи частична евакуация на хората
Чете се за: 00:30 мин.
Кола блъсна младо момиче в Благоевград Кола блъсна младо момиче в Благоевград
Чете се за: 00:42 мин.
Жестоко убийство във Варна: Мъж е намушкал многократно 48-годишна жена в сърцето Жестоко убийство във Варна: Мъж е намушкал многократно 48-годишна жена в сърцето
Чете се за: 00:35 мин.
Щетите от пожара в Пирин са за над 16 милиона лева Щетите от пожара в Пирин са за над 16 милиона лева
Чете се за: 00:55 мин.
Полицай почина в София, докато изпълнява служебните си задължения Полицай почина в София, докато изпълнява служебните си задължения
6165
Чете се за: 00:30 мин.

Водещи новини

Жестоко убийство във Варна: Мъж е намушкал многократно 48-годишна жена в сърцето
Жестоко убийство във Варна: Мъж е намушкал многократно 48-годишна...
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Пловдив затваря центъра за движение на стари коли Пловдив затваря центъра за движение на стари коли
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Щетите от пожара в Пирин са за над 16 милиона лева Щетите от пожара в Пирин са за над 16 милиона лева
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Асоциацията на прокурорите за делото на Благомир Коцев: Границата между допустимата критика и натиска върху правосъдието е премината Асоциацията на прокурорите за делото на Благомир Коцев: Границата между допустимата критика и натиска върху правосъдието е премината
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Парламентът прие на първо четене промените в Закона за НСО
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
"Ние сме като две ноти в един акорд": Кралско пиршество...
Чете се за: 03:57 мин.
По света
Делото срещу Рангел Бизюрев беше отложено
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Проф. Ива Христова: Ваксината срещу варицела ще намали...
Чете се за: 03:37 мин.
Общество
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ