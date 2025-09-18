Пловдив затваря центъра за движение на стари коли

В Пловдив въвеждат зони с ниски емисии от края на 2026 година.

Автомобили от първа и втора екологична група, което не съответства на екокатегория, няма да бъдат допускани до центъра на града, с цел да се подобри качеството на въздуха.

Бензинови коли над 34 години и дизелови над 24 години към дата 1 октомври 2026 г. ще бъдат ограничени да се движат в центъра на Пловдив в т.нар. "малък ринг".

Наредбата, която засяга мерките за подобряване качеството на въздуха, беше гласувана от общинските съветници след разгорещени дебати.

Според част от съветниците, които гласуваха "против" наредбата, тя е много компромисна и дори ще създаде хаос сред гражданите. Те мотивираха отрицателния си вот с липсата на изградени буферни паркинги, градският транспорт, по думите им, не функционира оптимално.

При гласуването на наредбата беше прието, че ретро автомобилите ще бъдат изключени от обсега на въведените забрани. Първоначалната зона с ниски емисии ще бъде разширена от началото на 2028 година.

Също така се предвижда от 2027 г. да се забрани отоплението на дърва и въглища. От общината припомниха, че и в момента се работи по програми за подмяна на тези отоплителни уреди с по-екологични.