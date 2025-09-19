БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Делян Пеевски с остро писмо към премиера Росен Желязков, иска спешни мерки за проблемите с безводието

делян пеевски поиска свикване извънредно заседание комисията околна среда заради водната криза
Слушай новината

С остро писмо се обърна към премиера Росен Желязков лидерът на ДПС и ПГ на ДПС- НН Делян Пеевски. В него той настоява за спешни мерки от правителството за действия във връзка с разрешаването на проблема с безводието, който обхваща все повече общини и населени места. Лидерът иска да получи информация и за това кой ще бъде председател на новосформирания Борд за водите и членовете в него.

"Затова настояваме Вие да се фокусирате изцяло върху действията за разрешаването на този проблем и да работите за хората", се казва в писмото.

#Росен Желязков #делян пеевски #безводие

