Валентин Мундров: Само 2% от информационните системи все още не са готови за работа с евро

Само 2% от информационните системи все още не са готови за работа с евро, разчитам това да се случи в много кратко време. Това каза министърът на електронното управление Валентин Мундров, който отговаряше на актуални въпроси на народните представители от ресорната парламентарна комисия.

Има и системи, които трябва да бъдат адаптирани не точно в последния момент, но да кажем през декември. Една от тях е системата на Националната агенция по приходите поради спецификите ѝ, обясни Мундров.

Министърът на електронното управление увери, че следва сигурен преход към единната европейска валута οт 1 януари 2026 г.

В началото на септември министър Мундров съобщи, че предстоят проверки от 1 октомври т.г., които да гарантират готовността на системите в администрацията за работа с евро.