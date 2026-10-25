Ланс постигна обрат и победи ФК Париж, Торган Азар донесе успеха в края на срещата

Отборът на Ланс постигна обрат и победи ФК Париж с 2:1 като домакин в двубой от осмия кръг във френското футболно първенство.

Победният гол на Торган Азар в 83-ата минута доближи тима само на точка от лидерите в Лига 1. Ланс е шести с 13 точки, а първите пет състава имат по 14 в актива си. ФК Париж е сред тях - четвърти, но допусна втора загуба в последните си три срещи от шампионата.

Футболистите на Ланс, които завършиха втори през миналия сезон във Франция, стартираха колебливо кампанията и последва уволнение на старши треньора Дино Топмьолер след шест мача начело. Впоследствие отборът записа поредица от победи в първенството и вече има актив от 13 точки.

Гостите от ФК Париж се оттегли на почивката с преднина, въпреки че Ланс доминираше в мача, след като Лука Колеошо се разписа във втората минута на добавеното време на първата част.

В 53-тата минута защитникът на Ланс Жан-Клер Тодибо получи червен картон за опасно влизане срещу Илан Кебал, но решението бе отменено, след като системата за видеоарбитраж-ВАР показа, че Кебал е бил в засада преди нарушението.

Десет минути по-късно Флориан Товен изравни с прецизен удар с левия крак от границата на наказателното поле - това бе и неговият мач номер 300 в Лига 1. Победният гол бе дело на Азар, който засече от въздуха центриране на Товен.

Така Ланс се съвзе след поражението с 0:3 от белгийския Брюж в Шампионската лига, допуснато в сряда.