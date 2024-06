Лаутаро Мартинес изстреля Аржентина в Топ 8 на Копа Америка

Аржентинският национален отбор си проправи път до четвъртфиналите на Копа Америка в САЩ. Действащите шампиони надвиха Чили с 1:0 в мач от втория кръг в група А. На стадион „МетЛайф“ в герой за селекцията на Лионел Скалони се превърна Лаутаро Мартинес, който отбеляза единственото попадение.

Това се оказа достатъчно за аржентинците да добавят нови 3 точки към своя актив и да си осигурят място в Топ 8 на шампионата. „Албиселесте“ оглави еднолично класирането в групата с 6 точки и пълен актив от две победи, а момчетата на Рикардо Гарека се нареждат на третото място с равенство и загуба, с което има на сметката си точка. На 30 юни (неделя) „гаучосите“ ще премерят сили с Перу, докато чилийците ще имат за съперник Канада.

